El grupo sanitario privado suma el robot ROSA® de Zimmer Biomet para cirugía de prótesis de rodilla, cadera y hombro y se convierte en el único de la provincia de Las Palmas en disponer de esta tecnología de alta precisión.

Sebastián Sanso, director general de HUSR, Alba Iglesias, Zimmer Strategic Account Manager and Digital Solutions y Dr. Edwin Pantaleón, jefe de Traumatología de HUSR

Hospitales Universitarios San Roque continúa impulsando la innovación tecnológica al servicio de sus pacientes con la incorporación del sistema ROSA® (Robotic Orthopedic Surgical Assistant) de Zimmer Biomet, el primer robot de cirugía ortopédica y traumatológica implantado en Gran Canaria. Con esta adquisición, el grupo sanitario se convierte en el hospital privado con mayor apuesta por la cirugía robótica en Canarias y en el primer centro de la provincia de Las Palmas en disponer de un robot específico para cirugía ortopédica.

La llegada de esta tecnología supone un importante avance para el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, liderado por el Dr. Edwin Pantaleón, referente nacional e internacional en cirugía de cadera y formador de traumatólogos de diferentes países en técnicas quirúrgicas avanzadas.

Cirugía personalizada con precisión milimétrica

El robot ROSA® está diseñado para asistir al cirujano durante las intervenciones de prótesis de rodilla, cadera y hombro. Lejos de sustituir al especialista, actúa como una herramienta inteligente que proporciona información en tiempo real y permite ejecutar la cirugía con un nivel de precisión muy superior al de las técnicas convencionales.

Antes de la intervención, el sistema realiza una planificación completamente personalizada mediante un modelo tridimensional de la zona a tratar del paciente, lo que permite determinar con exactitud el tamaño y la posición ideal de la prótesis.

Durante la cirugía, unos sensores colocados en la zona a intervenir funcionan como un sistema de navegación en tiempo real, monitorizando continuamente la anatomía del paciente y guiando al cirujano para realizar cortes óseos de precisión milimétrica y un equilibrado óptimo de los ligamentos.

Más precisión y menos agresión quirúrgica

La incorporación del robot ROSA® aporta importantes ventajas clínicas tanto para el cirujano como para el paciente. La precisión en la colocación del implante mejora la alineación de la prótesis, favoreciendo una mayor durabilidad y un mejor funcionamiento de la articulación a largo plazo.

Además, al respetar mejor los tejidos blandos, músculos y ligamentos, la cirugía resulta menos invasiva, disminuye el sangrado y reduce el daño quirúrgico. Todo ello se traduce en una recuperación más rápida, menos dolor postoperatorio, menor necesidad de analgésicos y una rehabilitación más precoz, permitiendo reducir el tiempo de ingreso hospitalario y acelerar la vuelta a la actividad cotidiana.

Nuevo paso en la cirugía robótica

Con la incorporación de ROSA® de Zimmer Biomet, Hospitales Universitarios San Roque continúa ampliando su ecosistema de cirugía robótica, consolidándose como el grupo sanitario privado con mayor implantación de cirugía robótica en Canarias.

Esta apuesta se suma al desarrollo de programas de cirugía robótica en otras especialidades, reafirmando el compromiso del grupo con la innovación tecnológica, la seguridad del paciente y la incorporación de las técnicas más avanzadas para ofrecer una medicina cada vez más precisa y personalizada.

De Izquierda a derecha: Dr. Edwin Pantaleón, jefe de Traumatología de HUSR; Sebastián Sanso, director general de HUSR y Alba Iglesias, Zimmer Strategic Account Manager and Digital Solutions

Para el Dr. Edwin Pantaleón, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, “la incorporación del robot ROSA® de Zimmer Biomet representa un paso decisivo hacia una cirugía cada vez más personalizada. Nos permite planificar cada intervención de acuerdo con la anatomía específica del paciente y alcanzar un nivel de precisión que repercute directamente en mejores resultados clínicos y una recuperación más rápida”.

Con esta nueva tecnología, Hospitales Universitarios San Roque vuelve a situarse a la vanguardia de la medicina privada en Canarias, acercando a los pacientes de las islas los avances tecnológicos que están transformando la cirugía ortopédica en los principales hospitales del mundo.