Trapaseros primer premio, Bambones segundo premio, Tiralenguas tercer premio y Diablos Locos accésit en interpretación en el Concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
El Concurso de Murgas Adultas 2026 ha vuelto a ser una de las noches más emocionantes del carnaval chicharrero. Desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, ocho murgas compitieron por los codiciados premios del Concurso de Murgas Adultas 2026, celebrado en el marco del carnaval dedicado a los “Ritmos Latinos”. Tras cuatro fases eliminatorias repletas de música, ingenio y sátira, el jurado decidió los nombres de las murgas ganadoras de este año.
Tres premios y un accésit en la categoría de interpretación pero también de presentación se han entregado tras concluir la gran final después de cuatro fases clasificatorias con 21 murgas participantes.
Premios de Interpretación
- Primer Premio: Trapaseros
- Segundo Premio: Bambones
- Tercer Premio: Tiralenguas
- Accésit: Diablos Locos
Premios de Presentación
- Primer Premio: Zeta Zetas
- Segundo Premio: Diablos Locos
- Tercer Premio: Marchilongas
- Accésit: Bambones
Ocho fueron las murgas finalistas
Las murgas que participaron en la final fueron en este orden:
- La Sonora
- Diablos Locos
- Diabólicas
- Triqui Traques
- Tiralenguas
- Zeta – Zetas
- Trapaseros
- Bambones
Jurado del concurso
Jurado de interpretación:
- Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna
- Ariann, cantante
- Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias
- Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE)
- Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria
- Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora
- Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado
- Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda
- Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria
Jurado de presentación:
- Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel
- Vicky Martorell, estilista de vestuario
- Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear
Aquí puedes volver a ver íntegramente la final de murgas 2026
