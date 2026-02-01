Trapaseros primer premio, Bambones segundo premio, Tiralenguas tercer premio y Diablos Locos accésit en interpretación en el Concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Concurso de Murgas Adultas 2026 ha vuelto a ser una de las noches más emocionantes del carnaval chicharrero. Desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, ocho murgas compitieron por los codiciados premios del Concurso de Murgas Adultas 2026, celebrado en el marco del carnaval dedicado a los “Ritmos Latinos”. Tras cuatro fases eliminatorias repletas de música, ingenio y sátira, el jurado decidió los nombres de las murgas ganadoras de este año.

Tres premios y un accésit en la categoría de interpretación pero también de presentación se han entregado tras concluir la gran final después de cuatro fases clasificatorias con 21 murgas participantes.

Trapaseros gana la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Premios de Interpretación

Primer Premio: Trapaseros

Segundo Premio: Bambones

Tercer Premio: Tiralenguas

Accésit: Diablos Locos

Premios de Presentación

Primer Premio: Zeta Zetas

Segundo Premio: Diablos Locos

Tercer Premio: Marchilongas

Accésit: Bambones

Ocho fueron las murgas finalistas

Las murgas que participaron en la final fueron en este orden:

La Sonora

Diablos Locos

Diabólicas

Triqui Traques

Tiralenguas

Zeta – Zetas

Trapaseros

Bambones

Jurado del concurso

Jurado de interpretación:

Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna

Ariann, cantante

Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias

Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE)

Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria

Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora

Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado

Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda

Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria

Jurado de presentación:

Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel

Vicky Martorell, estilista de vestuario

Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear

Aquí puedes volver a ver íntegramente la final de murgas 2026

Te puede interesar: