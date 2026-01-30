La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta Zetas, Trapaseros y Bambones protagonizan esta final que se verá en directo en RTVC

Emisión en directo

La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta Zetas, Trapaseros y Bambones, por ese orden, son las ocho murgas que se disputarán el premio de Interpretación en la Final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará el sábado, 31 de enero, a las 20.00 horas en el Recinto Ferial.

Jurado

El jurado de interpretación de las fases del concurso y que también decidirán en la final, ha estado compuesto por Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora.

Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria, completan la nómina de jurados. El jurado de Presentación, por su parte, está integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

La final de las Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife comenzará con la tradicional actuación de la Ni Fú Ni Fá. Además, estará presentada por Alexis Hernández, Laura Afonso y Manoj Daswani.

Dónde ver la Final de Murgas Adultas