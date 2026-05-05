Salvan la vida a un hombre con una herida grave en el cuello

Agentes de la Policía Nacional aplicaron técnicas de primeros auxilios para frenar una hemorragia profunda en un restaurante antes de la llegada de los sanitarios

Efectivos de la Policía Nacional lograron controlar la hemorragia que presentaba un varón con una herida grave en el cuello mediante la aplicación de técnicas de primeros auxilios. Los agentes realizaron una rápida intervención que resultó clave para la supervivencia del hombre, quien presentaba un estado de salud crítico tras el suceso.

Imagen de archivo | Policía Nacional

Los hechos sucedieron durante la mañana del viernes 24 de abril, cuando la sala de mando comisionó a los agentes para acudir a un restaurante. El aviso indicaba que el responsable del establecimiento habría protagonizado un intento autolítico, presentando para ello un corte profundo en la zona del cuello.

Intervención de urgencia en el local

A su llegada al establecimiento, los policías localizaron al herido en el baño del local en estado presincopal. En ese momento, un trabajador del negocio acompañaba a la víctima y trataba de taponar la herida para evitar que el hombre perdiera más sangre.

De manera inmediata, una agente de la Policía Nacional procedió a realizar un vendaje compresivo sobre la lesión. Gracias a esta maniobra logró frenar la pérdida de sangre hasta que los servicios sanitarios llegaron al lugar y se hicieron cargo de la asistencia minutos después.

La víctima, momentos antes de que la ambulancia efectuara su traslado al Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, habló con los efectivos policiales. El hombre reconoció frente a los agentes intervinientes que la lesión se la había producido él mismo, confirmando así el origen de la herida.