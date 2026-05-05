El Ayuntamiento busca recuperar la legalidad de los espacios públicos y frenar los problemas de convivencia derivados de comportamientos incívicos

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte ha iniciado un operativo especial destinado al desalojo de las Cuevas del Time. Un grupo de personas ocupaba ilegalmente estas cavidades, lo que motivó la intervención municipal. El alcalde, David Ruiz, indica que esta acción responde a la necesidad de recuperar la legalidad en los espacios públicos y garantizar la convivencia ciudadana en el municipio.

Tazacorte activa un operativo para desalojar las ocupaciones ilegales en las Cuevas del Time | Ayuntamiento de Tazacore

La administración activó el operativo tras detectar un incremento en los comportamientos incívicos por parte de los ocupantes. El uso que estas personas daban al entorno generaba importantes problemas vecinales y afectaba de manera directa a la actividad de varios negocios locales situados en el Puerto de Tazacorte.

Coordinación entre fuerzas de seguridad

David Ruiz ha querido poner en valor la eficacia y el civismo con el que se desarrolla esta acción. El alcalde de Tazacorte manifestó: «Quiero expresar mi más sincero agradecimiento tanto a la Policía Local de Tazacorte como a la Guardia Civil por su impecable actuación en el desalojo de las Cuevas del Time. Era una intervención necesaria ante una ocupación ilegal que no podíamos permitir por más tiempo».

Asimismo, Ruiz subrayó que el objetivo primordial de la corporación consiste en proteger el patrimonio natural y público del municipio. Con ello, pretenden evitar usos indebidos que degradan la imagen del enclave turístico del Puerto de Tazacorte frente a los visitantes y residentes.

Firmeza ante las conductas incívicas

Por su parte, el concejal de Seguridad, Manuel González, destacó la importancia de mantener el orden público frente a conductas que alteran la paz social. González afirmó: «Estamos actuando con firmeza ante el comportamiento incívico de este grupo de personas. No se trata solo de una cuestión de ocupación de un espacio, sino de los problemas de seguridad y convivencia que su presencia estaba provocando en el Puerto. Nuestra prioridad es que Tazacorte siga siendo un lugar seguro y respetuoso para todos».

El Consistorio bagañete continuará vigilando la zona para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones en el futuro. El objetivo final de la vigilancia reside en asegurar que los espacios públicos se utilicen exclusivamente para el disfrute de la ciudadanía de acuerdo con la normativa vigente.