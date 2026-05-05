La asociación Aprocegal instala una red de sondas pionera en la isla para optimizar el riego y ahorrar hasta un 80 % de agua

La Asociación de Productores de Cebolla Tradicional de Gáldar (Aprocegal) lidera la innovación agrícola en Gran Canaria mediante el uso de sondas con Inteligencia Artificial. Gracias a una subvención de la Consejería de Sector Primario del Cabildo insular, el colectivo ha instalado una red de 20 dispositivos que monitorizan la humedad, salinidad y temperatura de la tierra. Esta iniciativa representa la primera vez que se implementa un proyecto de tal naturaleza y alcance en la geografía de la isla.

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Esta tecnología conecta los teléfonos móviles de los agricultores de Gáldar y Agaete con la actividad subterránea de sus parcelas. Lo hace a través de la empresa Plantae. Los productores reciben información detallada y en tiempo real, lo que les permite reaccionar de inmediato ante las necesidades de agua. Además, el control de la salinidad y la temperatura del suelo favorece un óptimo desarrollo radicular. Esto garantiza el crecimiento y mantenimiento de las raíces de las plantas.

Eficiencia hídrica y soberanía alimentaria

La aplicación de estos avances permite a los trabajadores del campo ajustar el ciclo del riego, afinando la cantidad, duración y frecuencia según las necesidades reales. Los técnicos de la empresa destacan que, en casos de riego a manta tradicional, la tecnología logra ahorros de hasta un 80 %, mientras que en sistemas de riego por goteo en invernadero las cifras de ahorro alcanzan el 25 %.

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En un entorno marcado por la alternancia entre lluvias y sequías, este apoyo resulta vital para consolidar las producciones y ampliar la superficie cultivada. Aprocegal engloba actualmente a 13 productores que cultivan 10 hectáreas de este producto esencial para la cultura de la comarca. Este avance tecnológico permite avanzar hacia las metas de soberanía alimentaria que plantea el Cabildo de Gran Canaria.

Formación técnica y asociacionismo en Agaete

El próximo 14 de mayo, el Puerto de las Nieves acogerá una jornada de formación técnica centrada en la eficiencia del riego de la cebolla tradicional. Este encuentro cuenta con el apoyo de la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER), fondos LEADER de la Unión Europea y el programa AgroAgaete del Ayuntamiento de Agaete.

Durante la cita, diversos expertos analizarán cuestiones fundamentales para aumentar la producción de este cultivo. Las ponencias abordarán desde aspectos técnicos sobre el suelo y las propiedades de la cebolla hasta la utilidad del asociacionismo entre los productores como herramienta para fortalecer el sector primario en los municipios de Gáldar y Agaete.