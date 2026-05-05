Los servicios informativos de Televisión Canaria celebran el Mes de Canarias con reportajes dedicados al talento joven de las Islas

La cadena pública emitirá piezas diarias sobre el relevo generacional en Canarias durante todo el mes de mayo bajo el sello “Hijo de volcán”

Cabecera de «Hijo de volcán».

Los servicios informativos de Televisión Canaria han inaugurado el mes de mayo con diferentes reportajes que ponen el foco en el talento joven del Archipiélago. Esta iniciativa de los servicios informativos titulada “Hijo de volcán” forma parte de la programación especial de la cadena “Más nuestra que nunca” con motivo del Mes de Canarias. Así, desde el pasado 1 de mayo la cadena pública emite cada día piezas de un minuto y medio de duración en sus ediciones de Telenoticias 1, Telenoticias 2 y Buenos Días Canarias, dedicadas a jóvenes que destacan en ámbitos tan diversos como la ciencia, la tecnología, la música, el sector primario o la investigación.

Estos reportajes pretenden conectar la historia y la naturaleza de las islas con la visión innovadora de las nuevas generaciones, demostrando que el patrimonio cultural de la región cuenta con un relevo sólido y orgulloso de su identidad. A través de dos cuestiones clave sobre la influencia de la canariedad en su labor profesional y la manifestación de su sentimiento de pertenencia, los protagonistas desgranan su compromiso con la tierra durante todo el mes.

La sintonía de estos microespacios se apoya en la música del artista Quevedo, referente de la juventud canaria actual. Se trata del título “Hijo de volcán” de su nuevo disco El Baifo. Esta canción, en la que participa la agrupación musical Los Gofiones, sirve de preludio para conocer cada día las historias de quienes, desde las ocho islas, proyectan el nombre de Canarias tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Una radiografía del talento en las Islas

El ciclo de reportajes arrancó el pasado 1 de mayo con el artista de música urbana La Pantera, al que han seguido el actor tinerfeño Daniel Frías y las hermanas Ayla y Julia Rodríguez desde Fuerteventura, quienes recogen el legado folclórico de su padre, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’. El recorrido continúa esta semana dando voz a perfiles como Francisco Pérez, joven promesa de la lucha canaria en El Hierro; Jorge de la Rosa, experto en IA en La Palma; Carlos Zhanka, biólogo de Lanzarote; el ciclista gomero Borja Rodríguez; o el cantante tinerfeño Fabio Isola.

















Francisco Pérez, joven promesa de la lucha canaria.













Ayla y Julia Rodríguez, herederas del folclore canario. Fabio Isola, cantante.

Este despliegue diario culminará el próximo 30 de mayo, coincidiendo con la celebración oficial del Día de Canarias, con la emisión de un programa especial que recopilará todas las piezas emitidas a lo largo del mes.

Con esta iniciativa, Televisión Canaria busca no solo celebrar la efeméride institucional, sino también visibilizar disciplinas estratégicas para el futuro de las islas como la agroecología de Ángel Borrero, la biotecnología de Itzael García o la labor de divulgación social de figuras como Inés Rodríguez y Daniel Comín en su apuesta por mostrar una Canarias contemporánea y capaz de innovar desde sus raíces más profundas.