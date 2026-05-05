El vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, asegura en La Radio Canaria que, si finalmente llega a las Islas, se hará “con todas las garantías”; mientras, la OMS eleva a siete los casos detectados.

Canarias prefiere que el crucero con posible brote de hantavirus no atraque en sus puertos / Foto: La Radio Canaria.

El Gobierno de Canarias tomará este mediodía una decisión sobre la posibilidad de que el crucero procedente de Argentina, en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus, atraque en Gran Canaria o Tenerife. Así lo ha avanzado el vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, en declaraciones al programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Domínguez ha señalado que, aunque no existiría riesgo de contagio para la población, la opción preferible sería que el buque no hiciera escala en el Archipiélago. «Si no tuviese que hacer la parada en Canarias, mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en la Península», afirmó.

«Somos un territorio limitado y, con lo cual, tenemos más limitaciones que si se hiciera en otro lugar. La decisión será del Estado», remarcó.

En cualquier caso, el vicepresidente garantizó que, si finalmente el crucero llega a las Islas, se aplicarán todas las medidas necesarias. «Habrá todas las garantías habidas y por haber«, subrayó, en referencia a los protocolos sanitarios que se activarían ante una situación de este tipo.

Domínguez: “Si no tuviese que hacer la parada en Canarias, mejor»

La OMS eleva a 7 los casos registrados

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de seis a siete los casos relacionados con este posible brote de hantavirus, detectado en el crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y que se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde. Además, ha confirmado la presencia del virus en laboratorio en dos de los afectados.

El brote ha dejado hasta el momento tres pasajeros fallecidos, lo que ha incrementado la vigilancia internacional sobre la evolución de la situación y las decisiones que puedan adoptarse en las próximas horas.