La diputada de Podemos denuncia la exclusión de la población saharaui en la regularización, apuesta por intervenir el mercado de la vivienda y reclama un REF con mayor impacto social.

La diputada de Podemos, Noemí Santana, ha abordado hoy en La Radio Canaria, dentro del programa De La Noche Al Día, algunos de los principales temas de actualidad política, con especial atención a la regularización de migrantes, la vivienda y el impacto del REF en Canarias.

Durante la entrevista, Santana puso el foco en la exclusión de la población saharaui dentro del actual proceso de regularización. En este sentido, explicó que ya se están estudiando alternativas legales para dar respuesta a esta situación, especialmente para aquellas personas con vínculos históricos y sociales con España.

“También van a tener la oportunidad de poder nacionalizarse como españoles y españolas cuando salga esta ley, que va a entrar en trámite en pocas semanas”, afirmó.

Vivienda: intervenir el mercado para frenar los precios

En materia de vivienda, la diputada defendió la necesidad de una intervención más directa en el mercado para frenar la subida de precios. A su juicio, actuar sobre los precios del alquiler es clave para garantizar el acceso a una vivienda digna.

“La única forma de incidir directamente en el precio de la vivienda es regulando e interviniendo el mercado. Por ejemplo, fijando precios máximos al alquiler”, señaló.

Noemí Santana: “Los saharauis también tendrán la oportunidad de nacionalizarse” / Foto: La Radio Canaria.

REF: mayor impacto social frente al enfoque empresarial

Otro de los puntos clave de la entrevista fue el análisis del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Santana criticó que, en su opinión, este instrumento no está cumpliendo suficientemente con su función social y que su aplicación actual beneficia en mayor medida a grandes empresas.

“El REF debería tener más incidencia en el ámbito social. A día de hoy se ha enfocado mucho en las grandes fortunas y empresas instaladas en Canarias”, aseguró.