‘Siempre nos quedará París’ desmonta el mito del amor romántico con la psicóloga Eva Cortés

El programa de La Radio Canaria analizará las claves del concepto ‘Cábala del Adversario’, este lunes 4 de mayo a las 22:00 horas, junto a la psicóloga general sanitaria Eva Cortés

El programa ‘Siempre nos quedará París‘, de La Radio Canaria, profundizará este lunes a las 22:00 horas en la teoría de la ‘Cábala del Adversario’ puesta en pie por el psicólogo y teólogo argentino Mario Sabán. Dirigido y presentado por Rosa Vidal, en esta entrega el programa recibirá a Eva Cortés, psicóloga general sanitaria, con quien profundizará en este concepto de la pareja como adversario que, aunque pueda parecer lo contrario, tiene su lectura positiva: «Lejos de ser negativo, el adversario es quien refleja nuestras luces y sombras, nos confronta con el ego y convierte la convivencia diaria en la mayor escuela de madurez emocional», adelanta Rosa Vidal.

Imagen reproducida con IA

La directora y presentadora de ‘Siempre nos quedará París’ dedicará este espacio a revisar el planteamiento del psicólogo y teólogo Mario Sabán sobre la pareja como herramienta y escuela de crecimiento. «Un concepto que confronta la idea edulcorada del amor que venden la literatura, el cine y las redes sociales, —un guion sin conflicto ni diferencias reales—, frente a una mirada transformadora: la pareja como ‘adversario’, como rival positivo y necesario para el crecimiento personal», nos avanza Vidal.

Puntos clave

En este sentido, esta edición de ‘Siempre nos quedará París’ abordará aspectos relacionados con el amor en pareja que insisten en el hecho que «la pareja no está solo para dar placer, sino para evolucionar. Nos hablará del miedo al compromiso, de la pareja como escuela que nos obliga a superar el ego y a construir inteligencia emocional real. Y también de la pareja como confrontación positiva donde el conflicto no destruye sino que transforma a la propia pareja para avanzar de manera conjunta», concluye Vidal.

Rosa Vidal, conduce y presenta ‘Siempre nos quedará París’

‘Siempre nos quedará París’ vuelve a reforzar una semana más su papel como espacio radiofónico de acompañamiento emocional, donde la pausa, la reflexión y la escucha activa abren conversaciones necesarias sobre salud mental y gestión emocional.