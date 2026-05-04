La adicción al porno, esta semana en «Ídolos de Tara»

El espacio de igualdad contará este martes, desde las 18.30, con la participación de un joven que sufrió adicción al porno durante 9 años. Ahora trabaja en prevención para que otros chicos jóvenes no tengan la misma experiencia

El programa de igualdad de La Radio Canaria ‘Ídolos de Tara‘ aborda este martes 5 de mayo, desde las 18.30 horas, la actualidad de la semana en clave feminista. La conductora del espacio, Noemi Galván, abordará con dos personas expertas los detalles del programa Por-No Hablar, una iniciativa que promueve una educación sexual crítica, consciente y libre de mitos.

Con motivo de unas jornadas del proyecto celebradas en las islas, la responsable del programa compartirá la charla con su promotora, Idaira Alemán, y con Juanma González, un joven que propone «desaprender sobre la pornografía» después de su experiencia.

Afecta a tus vínculos

La adicción que sufrió durante 9 años llevó a Juanma a «sentirse aislado, vacío y triste». Afectó a su manera de relacionarse y de vincularse, porque se había hecho una imagen cosificada y pornificada de las mujeres.

Este joven ahora charla de tú a tú con otros adolescentes y jóvenes para trasladarles esa experiencia. Asegura que fue el feminismo y la revisión que hizo desde ese prisma, la que le hizo replantearse lo que sucedía en su vida.

Beatriz Gimeno comparte su visión sobre el caso Wanninkhof

La segunda parte del espacio estará dedicada a revisar el reciente homenaje de Igualdad a Dolores Vázquez, condenada en su momento a prisión sin pruebas por el crimen de Rocío Wanninkhof. El Ministerio ha querido reparar los 519 días que pasó en prisión siendo inocente con un acto simbólico en el que se analizado el origen de un relato que la presentó como «única sospechosa posible»: la lesbofobia.

Beatriz Gimeno, activista y referente del feminismo y colectivos LGTB, escribió precisamente un libro en el que analizó el tratamiento que los medios dieron al caso en su momento y cómo se construyó el relato de «la lesbiana perversa».