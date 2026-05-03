El Heidelberg Volkswagen cae en el tie-break ante el Fundación Cajasol Esquimo, que conquista la Superliga y firma un doblete histórico

El Heidelberg Volkswagen cede en el tercer partido y acaba subcampeón ante el Fundación Cajasol Esquimo

El Fundación Cajasol Esquimo ha vencido este domingo en el ‘tie-break’ (15-9) al Heidelberg Volkswagen en el tercer y decisivo partido del playoff final de la Superliga femenina de voleibol celebrado en el CPM Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla).

Así, el equipo nazareno logra el doblete en una campaña histórica que comenzó con el título de la Copa de la Reina en enero y culmina con este triunfo en la Superliga, el primero en los ocho años de historia del club y el segundo para el voleibol femenino andaluz tras el sumado por el Académico Preuniversitario de Sevilla en 1981.

Como en los dos primeros partidos de la serie, el equipo visitante perdió pese a ganar el primer set (21-25), aunque esta vez no fue en cuatro mangas sino en cinco, ya que el Fundación Cajasol Esquimo se embolsó las dos siguientes (25-21 y 25-22), el Heidelber Volkswagen empató (21-25) y las andaluzas dominaron sin discusión el quinto y definitivo parcial (15-9).

Primer set

La emotividad pareció atenazar los primeros compases a las jugadoras grancanarias, que tiraron fuera tres de sus cinco primeros saques, pero la constancia en ataque de la cubana Sulian Matienzo, autora de ocho puntos sólo en la primera manga, permitió a las visitantes ponerse por delante (21-25).

Segundo set

Las locales tuvieron un arranque fulgurante del segundo set (7-2), gracias a los remates de Louise Sansó, pero el Heidelberg enjugó la ventaja hasta empatar a 17, cuando una secuencia de tres servicios de la internacional española Leticia Delagrammatikas permitió que Cajasol Esquimo se despegase hasta imponerse por 25-21.

Tercer set

Cara McKenzie se retiró lesionada al final del segundo parcial, lo que trastocó la rotación del entrenador visitante David Gil, privado de su mejor atacante y que vio cómo su rival se ponía por delante debido a un toque en la red de la veterana colocadora, Patricia Aranda, que concedía el 25-22 en el primer ‘set-ball’.

Cuarto set

En el cuarto set, el servicio de Matienzo sembró el caos en la recepción de las nazarenas, que no podían sujetar los zambombazos de la habanera ni eran capaces tampoco de superar la estatura en el bloqueo de la neerlandesa Anlene Van der Meer, lo que abocó el partido y la serie a un ‘tie-break’ decisivo (21-25).

Quinto set

La estadounidense Kennedi Evans, bastante discreta durante todo el playoff, se destapó en el momento más importante y dominó, tanto al remate como al bloqueo, un quinto set en el que apenas hubo suspense porque concluyó a la primera oportunidad (15-9) con un ataque al primer tiempo de la propia Evans.