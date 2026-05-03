InicioNoticias

Más de la mitad de los fallecidos en carretera en Canarias son usuarios vulnerables

RTVC
RTVC

Motoristas, ciclistas y peatones concentran los fallecidos entre enero y abril, en un contexto de aumento de la siniestralidad

Más de la mitad de los fallecidos registradas en las carreteras de Canarias entre enero y abril son usuarios vulnerables, es decir, motoristas, ciclistas y peatones.

Las autoridades alertan de un retroceso en la evolución positiva de la seguridad vial en el Archipiélago y califican las cifras de “absolutamente inaceptables”.

Entre los factores que explican este repunte se encuentran las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses, con lluvias y borrascas que han afectado al estado de las carreteras.

Más de la mitad de los fallecidos en carretera en Canarias son usuarios vulnerables
Más de la mitad de los fallecidos en carretera en Canarias son usuarios vulnerables. RTVC

Sin embargo, las principales causas de los accidentes siguen siendo las distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono móvil, por encima incluso del exceso de velocidad o el consumo de drogas.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la prudencia, recordando que la percepción de riesgo sigue siendo baja entre muchos conductores.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de desplazamientos, advierten de que el riesgo de accidentes también se incrementa y apelan a una mayor concienciación vial.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Interceptado un buque con hasta 45 toneladas de cocaína que ya se encuentra en el puerto de Las Palmas

🔴EN DIRECTO | Comienza la segunda parte de la UD Las Palmas vs Real Valladolid CF

El Heidelberg Volkswagen cede en el tercer partido y acaba subcampeón ante el Fundación Cajasol Esquimo

91-69 | Derrota del Dreamland Gran Canaria en el Palau ante el Barcelona | J29 Liga Endesa 25-26

María Corina Machado pide renovar el CNE antes de convocar elecciones en Venezuela