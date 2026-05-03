Motoristas, ciclistas y peatones concentran los fallecidos entre enero y abril, en un contexto de aumento de la siniestralidad

Más de la mitad de los fallecidos registradas en las carreteras de Canarias entre enero y abril son usuarios vulnerables, es decir, motoristas, ciclistas y peatones.

Las autoridades alertan de un retroceso en la evolución positiva de la seguridad vial en el Archipiélago y califican las cifras de “absolutamente inaceptables”.

Entre los factores que explican este repunte se encuentran las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses, con lluvias y borrascas que han afectado al estado de las carreteras.

Más de la mitad de los fallecidos en carretera en Canarias son usuarios vulnerables. RTVC

Sin embargo, las principales causas de los accidentes siguen siendo las distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono móvil, por encima incluso del exceso de velocidad o el consumo de drogas.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la prudencia, recordando que la percepción de riesgo sigue siendo baja entre muchos conductores.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de desplazamientos, advierten de que el riesgo de accidentes también se incrementa y apelan a una mayor concienciación vial.