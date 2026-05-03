La senderista fue evacuada en helicóptero tras sufrir un traumatismo en una pierna que le impedía continuar la marcha

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este domingo a una senderista accidentada en la zona de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo.

El incidente se produjo sobre las 14:11 horas. El 112 recibió una alerta informando de que la afectada presentaba un traumatismo en una pierna que le impedía continuar.

Tras activar los recursos de emergencia, el helicóptero del GES procedió al rescate de la mujer y la trasladó hasta el parque de bomberos de Arrecife, donde tomó tierra.

Rescatan a una senderista herida en Caldera Blanca, en Lanzarote. Gobierno de Canarias

Evacuada en ambulancia

En ese punto, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le prestó la primera asistencia sanitaria.

Posteriormente, la senderista fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa para su valoración y tratamiento. En el dispositivo también participaron efectivos de bomberos y Policía Local.