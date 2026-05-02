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Buscan a un buceador desaparecido en La Gomera

RTVC / EFE
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El hombre desapareció en San Sebastián de La Gomera, en la zona de Playa la Cueva, cuando practicaba buceo

Buscan a un buceador desaparecido en La Gomera
Buscan a un buceador desaparecido en La Gomera

Un amplio dispositivo busca desde la tarde de este viernes a un buceador desaparecido en San Sebastián de La Gomera.

En las labores de búsqueda participan el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, efectivos policiales en tierra y dos helicópteros, uno de Salvamento Marítimo y otro del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias.

Las batidas se centran en la costa de la Playa de la Cueva, en la capital gomera, detallan fuentes del 112 Canarias. 

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