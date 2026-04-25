La Feria Insular del Libro de La Gomera ofrece una amplia oferta literaria y cultural en la isla

La Feria Insular del Libro comenzó a las 11:00 horas con la representación de la obra ‘El Quijotito’, a cargo de la compañía Teatrapa Plus

La Plaza de Las Américas de San Sebastián acoge este sábado, la Feria Insular del Libro, una iniciativa desarrollada por el Cabildo de La Gomera con la colaboración de la Librería Junonia, en el marco de desarrollo de la programación insular con motivo del Día del Libro.

Declaraciones de: Rosa Elena García, Consejera de Cultura del Cabildo de La Gomera

La consejera insular de Cultura, Rosa Elena García, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento del sector cultural y el impulso de la lectura. “El objetivo de esta programación es acercar el libro a la ciudadanía, facilitando el acceso a la literatura y consolidando hábitos que contribuyan al desarrollo formativo y crítico de la población”, añadió.

Imagen archivo RTVC.

Puntos de encuentro

Por su parte, la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, subrayó el valor de convertir los espacios públicos en puntos de encuentro alrededor de las letras. «Para nuestro municipio es un orgullo ser el epicentro de este evento literario que no solo enriquece nuestra oferta cultural, sino que también dinamiza el casco de San Sebastián», señaló.

La jornada comenzó a las 11:00 horas con la representación de la obra ‘El Quijotito’. En concreto, a cargo de la compañía Teatrapa Plus. Además, dirigida al público infantil y juvenil. Todo ello, con el propósito de facilitar el acercamiento de los más pequeños a las figuras clásicas de la literatura a través de las artes escénicas.

Feria Insular del Libro

La actividad de la Feria Insular del Libro continuará durante la tarde con una extensión de su programación a otros municipios de la isla. En San Sebastián, en la Plaza de Las Américas, tendrán lugar más presentaciones literarias: a las 18:00 horas, ‘Memorias de una treintañera’, de Paola Estefanía Díaz Hernández; y a las 19:00 horas, ‘La novia viajera’, de Sergi Rifá Burrel.