Una estrellas más laureadas de la escena mundial presentará su espectáculo más íntimo y azaroso en Tenerife y Gran Canaria el próximo mes de junio

Canarias se prepara para recibir a Patti LuPone, una de las figuras más icónicas y respetadas de la escena internacional. La artista, que atesora tres premios Tony, dos Olivier y dos Grammy, aterrizará en las islas con su propuesta ‘Songs from a Hat’. En este formato, LuPone rompe con la rigidez de los guiones tradicionales y deja el repertorio en manos del azar, seleccionando los títulos de su carrera de forma aleatoria a través de los papeles que extrae de un sombrero.

Patti LuPone en una imagen promocional

La gira por el Archipiélago cuenta con dos citas imprescindibles para los amantes de las artes escénicas. El encuentro inicial ocurrirá el 19 de junio de 2026 en el marco del Festival Veranos del Taoro, en el Puerto de la Cruz, a las 22:00 horas. Dos días después, el 21 de junio, la intérprete cerrará su paso por las islas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria a las 19:00 horas.

Un repertorio dictado por el azar

El director musical Joseph Thalken acompañará al piano a la artista durante un viaje sonoro que incluye estándares de Broadway y joyas menos conocidas del cancionero popular. LuPone utiliza esta estructura abierta para conectar con el espectador mediante anécdotas personales, creando una atmósfera de complicidad que transforma cada función en un evento único e irrepetible.

La trayectoria de la intérprete la sitúa como la estrella en activo más premiada de Broadway. Tras alcanzar el éxito absoluto con papeles protagonistas en musicales históricos como ‘Evita’ o ‘Gypsy’, la actriz ha consolidado su potencia vocal y su precisión interpretativa como las señas de identidad que definen su imponente presencia sobre los escenarios de todo el mundo.

El respaldo unánime de la crítica

El prestigio que precede a LuPone cuenta con el respaldo absoluto de la prensa especializada internacional. The New York Times la describe como «una auténtica estrella de la edad dorada de Broadway, capaz de lanzar una corriente eléctrica que hace que mil espectadores sientan que se les habla en privado». Esta capacidad de magnetismo personal convierte sus conciertos en experiencias que trascienden lo puramente musical.

Otros medios de relevancia global también han dedicado elogios a su talento, como The Washington Post, que resalta su «golpe fulminante» sobre las tablas, o Los Angeles Times, que ensalza una musicalidad que concentra «la esencia pura de su arte». Finalmente, la revista People califica su voz como «prodigiosa», capaz de transitar con maestría desde la potencia más arrolladora hasta la melancolía más delicada.