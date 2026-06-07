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Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV

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Habrá refuerzo en el transporte público como guaguas, lanzaderas y cambios en recorridos, además de cortes y suspensiones temporales de líneas

Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV
Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado una reorganización del transporte público urbano con motivo de la visita del papa León XIV, en coordinación con la Policía Local y la empresa Titsa.

El dispositivo incluye refuerzos de frecuencias, guaguas lanzadera y habilitación de carriles exclusivos para facilitar la movilidad durante la jornada.

El plan contempla además la suspensión temporal de varias líneas en la zona del puerto y la modificación de recorridos en múltiples rutas, especialmente en el entorno de la avenida Francisco La Roche y el centro de la capital.

Ajustes en horarios y frecuencias

También se verán afectados tramos del tranvía y se producirán ajustes en horarios y frecuencias.

El Ayuntamiento ha informado de que se habilitarán alternativas de transporte como lanzaderas hacia el intercambiador y paradas provisionales de taxis, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad durante el desarrollo de los actos.

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