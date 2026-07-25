La jornada ha permitido recoger las inquietudes y propuestas de numerosos ciudadanos, que expresaron su preocupación por las afecciones que las obras de la ‘Metroguagua’

Coalición Canaria (CC) Las Palmas de Gran Canaria ha instalado este sábado una nueva jornada de recogida de firmas en el Parque San Telmo contra el actual proyecto de la Metroguagua y ya suma más de 7.300.

Imagen de EuropaPress.

La jornada ha permitido recoger las inquietudes y propuestas de numerosos ciudadanos, que expresaron su preocupación por las afecciones que las obras y el diseño actual del proyecto están teniendo en el comercio local, la circulación y la accesibilidad en diferentes zonas de Las Palmas de Gran Canaria.

David Suárez, concejal y portavoz del grupo municipal de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha destacado en una nota la participación de todas las personas que se acercaron a la carpa y destacaron la importancia de mantener abiertos canales de escucha con la ciudadanía.

Objetivo de la campaña

«Cada firma representa la voluntad de un vecino o una vecina que quiere una movilidad mejor planificada, consensuada y compatible con la vida de la ciudad», ha comentado.

Asimismo, el portavoz ha reiterado que el objetivo de esta campaña no es cuestionar la necesidad de mejorar el transporte público, sino defender un modelo de movilidad eficaz, sostenible y construido desde el consenso, que reduzca las afecciones a residentes, trabajadores y comerciantes y garantice una planificación responsable de los recursos públicos.