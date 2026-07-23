CC condiciona su apoyo a los dos decretos-leyes del Gobierno a de los intereses de Canarias

Valido apoya la prórroga de las medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio, una vez garantizada la continuidad de la compensación por las rebajas del IVA no aplicables en Canarias

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha comparecido ante el Pleno del Congreso para fijar la posición de la formación nacionalista sobre los dos reales decretos-leyes presentados por el

Gobierno de España en la sesión extraordinaria de este jueves.

Valido ha trasladado su apoyo a la convalidación de ambas normas, que prorrogan las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y que revisan el complemento de residencia para los empleados del Estado en Baleares, respectivamente, pero ha hecho hincapié en los asuntos pendientes con Canarias en estas cuestiones.

Valido apoya los decretos de la prórroga de las medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio mientras se compense a Canarias

Medidas frente a la crisis en Oriente Medio

Valido ha recordado que, por su situación de insularidad y su condición de región ultraperiférica, Canarias “vive especialmente” los efectos de la guerra en Oriente Medio. Por ello, ha sustentado el apoyo de la formación nacionalista a la prórroga de las medidas del Gobierno en la importancia amortiguar el coste del combustible y de limitar su traslado a la cesta de la compra.

La diputada ha recordado que la inflación generada por el conflicto “no solo se mantiene, sino que crece” ante la incertidumbre que generan “decisiones como las que toma el señor Trump”, por lo que ha resaltado la importancia de sostener a los sectores que garantizan la actividad económica, la movilidad y el abastecimiento, mediante las ayudas a la agricultura, la ganadería y la pesca.

Valora las medidas concretas para Canarias

En ese sentido, Valido ha puesto en valor que el paquete incluye medidas expresas para el Archipiélago defendidas por Coalición Canaria, como las ayudas a los transportistas profesionales o el apoyo a las líneas marítimas interinsulares y con la Península, esenciales para el abastecimiento y la cohesión.

No obstante, la diputada ha reclamado que se garantice la compensación automática, cuantificada y adicional por las rebajas fiscales diseñadas sobre el IVA que no llegan de forma automática a Canarias por su IGIC.

Así, ha instado al Gobierno a que ese dinero para compensar medidas no aplicables llegue “en tiempo y forma” para no cargar al Archipiélago con “todas esas promesas y ayudas que estamos teniendo que soportar en solitario”.

También, ha exigido que en próximas disposiciones se eleve, como mínimo, al 50% la aportación del Estado a las baterías y la reserva rodante, que el decreto limita al 25% de la inversión, dejando a Canarias el 75% restante. En ese sentido, ha recordado al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo —que ha defendido el decreto ante la Cámara— que Canarias está a la cola de la inversión por habitante en el Estado, con 101 euros asignados por habitante.

Jubilación anticipada y complemento de residencia

En segunda instancia ha tenido lugar el debate sobre el real decreto-ley que desbloquea la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y ordena revisar el complemento de residencia de los empleados públicos del Estado destinados en Illes Balears.

Valido ha fundamentado el apoyo de CC al decreto en que la jubilación anticipada en el sector público es “una necesidad” y en que es “de justicia” asegurar las mismas condiciones que en la empresa privada.

También, ha puesto en valor que estas jubilaciones permitan planificar mejor los relevos en las plantillas y facilitar la transmisión de conocimientos.

Complemento de residencia de Baleares

Además, ha argumentado que Coalición Canaria es conocedora de las dificultades propias de la insularidad, por lo que “no va a bloquear nunca” una mejora del complemento de residencia de otro archipiélago como Baleares. No obstante, pese al respaldo a la iniciativa, Valido ha denunciado, como ya hizo a través de una pregunta escrita registrada recientemente, que Canarias haya quedado fuera de esta revisión.

La parlamentaria de CC ha recordado desde la tribuna del Congreso que el complemento de residencia en Canarias lleva sin actualizarse específicamente desde 2007, a pesar de que en las islas concurre un diagnóstico aún más grave que el de Baleares. Así, ha hecho hincapié en que Canarias es la única región ultraperiférica del Estado y la comunidad más alejada del territorio peninsular, por lo que enfrenta dificultades añadidas.

“A usted le habrán llegado, como a mí, las quejas de multitud de sindicatos de funcionarios públicos canarios poniéndole las cifras encimas de la mesa”, ha trasladado Valido al ministro para la

Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. La diputada ha recordado la situación de “injusticia” testimoniada por Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de profesionales de Sanidad Exterior que no pueden alquilar en las islas y a los que” no les compensa” desplazarse porque “pierden dinero de su sueldo para ir a trabajar a Canarias”. Por esa razón, ha reclamado que el Gobierno de España haga una “revisión urgente” de esta cuestión.