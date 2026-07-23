Martin Pečar, Anes Krdžalić y Jesús Álvarez asumen el reto del CD Tenerife

Los tres nuevos jugadores destacaron el proyecto deportivo, la rápida adaptación al equipo y su deseo de contribuir a los objetivos del Tenerife

Martin Pečar, Anes Krdžalić y Jesús Álvarez fueron presentados este jueves, 23 de julio, como nuevas incorporaciones blanquiazules. El acto tuvo lugar en la oficina ‘all in one’ Tenerife de CaixaBank, patrocinador del club, y contó con la presencia del vicepresidente de la entidad, Ayoze García, y del director deportivo, Manu Guill.

Pečar, Krdžalić y Jesús Álvarez muestran su ambición en su presentación como blanquiazules

Pečar

Martin Pečar aseguró que cumplir el sueño de jugar en España fue una de las principales razones que lo llevaron a aceptar la propuesta. «Siempre me ha gustado el fútbol español y siempre ha sido mi sueño jugar en este país. Desde que salió esta oportunidad, no tuve dudas y quise aprovecharla», explicó.

El futbolista confía en aportar soluciones ofensivas y contribuir a que el equipo consiga buenos resultados. También destacó que el proyecto presentado por la dirección deportiva lo convenció desde el primer momento y valoró positivamente sus primeras impresiones sobre Tenerife.

«Me gusta mucho la isla y es maravillosa», señaló Pečar, quien afirmó sentirse plenamente integrado gracias a la acogida de sus compañeros y del cuerpo técnico. «La plantilla y el staff me han facilitado mucho las cosas y espero que eso se refleje en el terreno de juego», añadió.

Anes Krdžalić

Por su parte, Anes Krdžalić manifestó sus ganas de comenzar la temporada en LALIGA HYPERMOTION y explicó que su estilo de juego fue determinante para elegir el fútbol español.

«Me gusta jugar con el balón, y esa es la principal razón por la que he venido a España. Me gusta decidir con el balón en los pies», afirmó el centrocampista.

Aunque su posición habitual está en la medular, Krdžalić se mostró dispuesto a desempeñar cualquier función que le encomiende el entrenador. «Jugaré donde el míster decida y sea mejor para el equipo. Daré lo mejor de mí para conseguir los objetivos del club», aseguró.

El jugador indicó, además, que ya conocía al Tenerife por su interés en el fútbol español y por la presencia de Meho Kodro en el club.

Pečar, Krdžalić y Jesús Álvarez muestran su ambición en su presentación como blanquiazules

Álvarez

Jesús Álvarez, mientras tanto, destacó la claridad de las ideas del entrenador y la ayuda que está prestando Aitor Sanz a los nuevos integrantes de la plantilla.

«Desde el principio sé muy bien lo que quiere el míster; y también tengo la figura de Aitor Sanz, que nos está ayudando mucho», explicó el jugador, quien considera que el equipo debe centrarse únicamente en el compromiso más inmediato.

«En esta categoría no debemos pensar más allá del próximo partido, ya que nos perjudicaría», advirtió. Álvarez definió al Tenerife como un club ambicioso y valoró la presencia de futbolistas jóvenes con ganas de demostrar su capacidad. «Esa creo que será la clave del éxito. Tengo ganas de sumar para el equipo», afirmó.

El nuevo jugador blanquiazul también se refirió a su elección del dorsal 16, utilizado anteriormente por Aitor Sanz. Antes de solicitarlo, quiso contar con la aprobación del excapitán.

«El número 16 es una responsabilidad muy grande, y antes de pedirlo le pregunté a Aitor Sanz si le parecía bien. Ojalá me vayan las cosas tan bien como a él con ese número», declaró.

Álvarez reconoció que la plantilla cuenta con numerosos jugadores nuevos, aunque considera que la claridad del entrenador está facilitando la adaptación. «El míster tiene claro lo que quiere, y eso hace todo mucho más fácil. Además, nos gusta lo que nos pide», concluyó.