Las estudiantes conocerán los rincones de la isla a través del transporte público Titsa e irán compartiendo su experiencia por redes sociales

A través de la cuenta “Guagüeando por Tenerife”, Nayara y Lucía animan a miles de jóvenes a subirse a la guagua y apostar por una movilidad más sostenible





Dos estudiantes de La Laguna, Nayara y Lucía, se han propuesto recorrer en un año las 187 líneas de Titsa para conocer los pueblos y rincones de Tenerife utilizando el transporte público y compartir su experiencia a través de las redes sociales.

Las jóvenes han puesto en marcha la cuenta «Guagüeando por Tenerife» en Instagram, TikTok y YouTube, donde documentan sus trayectos y ofrecen información sobre conexiones, horarios, frecuencias y recorridos, además de recomendar actividades y lugares que visitar.

Las estudiantes comenzaron el proyecto a principios de julio y ya han recorrido casi una veintena de líneas, según ha informado este jueves el Cabildo en un comunicado.

A través de la cuenta “Guagüeando por Tenerife”, Nayara y Lucía animan a miles de jóvenes a subirse a la guagua y apostar por una movilidad más sostenible





Algunos de sus vídeos han superado las 90.000 reproducciones en TikTok pese a que sus cuentas llevan menos de un mes en funcionamiento.

Nayara y Lucía aprovecharán las vacaciones de verano para avanzar en su reto antes de comenzar en septiembre sus estudios universitarios de Matemáticas y Magisterio de Primaria, respectivamente.

El Cabildo las ha invitado a participar el próximo lunes, 27 de julio, en el viaje inaugural de las nuevas guaguas de dos pisos que reforzarán las líneas 108, entre Santa Cruz de Tenerife e Icod de los Vinos, y 100, entre la capital tinerfeña y Puerto de la Cruz.