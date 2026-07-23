Televisión Canaria estrena ‘Javier Reyes. La mirada artesana’, un viaje a la memoria visual de Lanzarote

La cadena pública ofrece esta pieza sobre su legado fotográfico en el Archipiélago Chinijo este viernes a las 22:55 horas

Televisión Canaria estrena el documental ‘Javier Reyes. La mirada artesana’ este viernes 24 de julio, a partir de las 22:55 horas. Este trabajo, producido por el Cabildo de Lanzarote, se centra en la figura del fotógrafo Javier Reyes Acuña -fallecido en 2024-, y muestra su labor retratando la vida en el norte de Lanzarote y otras islas del Archipiélago Chinijo como La Graciosa durante casi tres décadas.

El documental, que ha contado con la producción del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y la realización de Veintinueve Trece, enseña cómo Reyes captó con sencillez y cercanía las costumbres y el día a día de sus vecinos entre 1943 y 1972. Desde su estudio en Haría, su pueblo natal, compaginó la fotografía profesional con otros trabajos, reuniendo un archivo de más de 16.000 negativos.

De formación autodidacta, Reyes fabricó de forma artesanal sus propios equipos de revelado así como un grupo electrógeno para superar los cortes de luz de la época y poder positivar sus carretes por las noches, compaginando su labor de fotógrafo con sus empleos diurnos en el Ayuntamiento o la banca.

Mujeres del norte de Lanzarote. Fotografía de Javier Reyes.

Historia y cultura del Archipiélago Chinijo en imágenes

Este fondo fotográfico, que Javier Reyes cedió a Memoria Digital de Lanzarote, es una parte importante del patrimonio visual e histórico de Lanzarote y La Graciosa. Sus imágenes muestran la vida rural y marinera antes de la llegada del turismo, recogiendo escenas, vestimentas y formas de vida que forman parte de la historia cultural de las islas.

El documental complementa el homenaje realizado también con el libro ‘Javier Reyes. La mirada artesana’, una selección de sus fotos editada por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias. Esta publicación, que cuenta con textos de expertos en fotografía, surgió tras la exposición del mismo nombre que se pudo ver en La Casa Amarilla de Arrecife y que luego viajó por otros municipios de la isla y de Canarias.

Con la emisión de ‘Javier Reyes. La mirada artesana’, Televisión Canaria vuelve a apostar por la divulgación de la cultura, la memoria y el patrimonio audiovisual del Archipiélago, acercando a los espectadores un testimonio único de la historia de Lanzarote y La Graciosa.