El fuego se ha detectado entre La Breña y Cazadores, entre Telde y Valsequillo, y los equipos de extinción ya están actuando en la zona

Dos helicópteros y equipos terrestres de extinción están actuando en la zona de La Breña y Cazadores, entre Telde y Valsequillo, para intentar contener varios conatos de incendio que se han detectado en la misma línea recta. Ahora mismo está cortada la carretera entre Cazadores y la Cumbre de Gran Canaria.

Posible origen en un tendido eléctrico

Según el Ayuntamiento de Telde se ha producido en siete focos, todos ellos bajo un tendido eléctrico. Todo apunta en principio que una caída de esos cables. Los focos están distanciados entre sí. Algunos están más cerca de la Breña y otros llegando a la Caldera de Los Marteles, un punto de encuentro con otros municipios como Valsequillo o San Mateo.

Ocurrió sobre las 17:30 horas. Gran Canaria ahora mismo está en prealerta por altas temperaturas y preocupa especialmente el fuerte viento que está soplando y que se prevé que continúe. Por ahora no peligra ningún núcleo poblacional.

Se insiste en la importancia de no acercarse a la zona para no dificultar las labores de extinción.

Cortes de luz y agua

La zona afectada está dentro de la Reserva Natural de Los Marteles. El Ayuntamiento ha informado de que barrios como los de Cazadores, La Breña, El Moreno, La Solana y otros puntos de la zona se están viendo afectados por cortes de luz. También el uso de los hidrantes públicos podría provocar cortes de agua en los suministros de los núcleos cercanos.

Los equipos de emergencia están especialmente preocupados porque temen que núcleos como Cazadores o la cumbre se vean afectados porque el fuego se expandiese hacia allí.

Los efectivos de extinción se afanan en aprovechar las dos horas que quedan de luz solar para controlar el fuego desde el aire antes de regresar a su base en Artenara.