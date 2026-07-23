Monzón afirma que urgencias del Negrín e Insular sufren «tensión asistencial», no colapso

Esther Mozón, consejera de Sanidad, rechaza que las urgencias de los hospitales públicos de Gran Canaria sufran un colapso y asegura que son episodios puntuales

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha rechazado este jueves que las urgencias de los hospitales Insular y Doctor Negrín de Gran Canaria sufran un «colapso» y ha defendido que atraviesan episodios puntuales de «tensión asistencial», al tiempo que ha anunciado actuaciones para ampliar ambos servicios.

En comisión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta de Vox, Monzón ha sostenido que un colapso supondría la paralización total del servicio o la incapacidad para atender a los pacientes, una situación que, según ha afirmado, no se produce en estos centros, donde sí existen momentos de elevada presión asistencial que el Servicio Canario de la Salud «identifica, mide y afronta».

Respuesta a la «tensión asistencial»

La consejera ha atribuido esa situación, principalmente, al crecimiento y envejecimiento de la población y al aumento de la cronicidad.

En ese sentido, ha detallado que las urgencias del Hospital Doctor Negrín atienden ya a unos 100.000 pacientes al año, un 8 % más que hace dos años, mientras que en el Hospital Insular el incremento ha sido del 2,6 %, con una ocupación cercana al 97 % durante los picos asistenciales.

Ha señalado Monzón además que las obras de ampliación de las urgencias del Hospital Doctor Negrín ya están en marcha con una inversión de 790.000 euros, lo que permitirá incorporar 552 metros cuadrados y 47 nuevos puestos asistenciales antes de que finalice el año.

Asimismo, ha avanzado que a finales de este mes se licitará por seis millones de euros la redacción del proyecto para ampliar el Hospital Insular en terrenos anexos, donde se ubicará el futuro servicio de urgencias, además de recordar otras actuaciones como la creación de una tercera sala de transición con 30 camas y una unidad de alta resolución cuya puesta en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2026.

Contrataciones

En cuanto a los recursos humanos, la consejera ha indicado que ambos hospitales han incorporado 72 nuevos profesionales para reforzar las urgencias, entre médicos, personal de enfermería, técnicos, auxiliares, celadores e informadores hospitalarios, además de activar planes de contingencia para responder a los incrementos de actividad.

Durante la comisión, el diputado de Vox Nicasio Galván ha dicho que, si lo prefiere la consejera, puede cambiar el término «colapso» por el de «congestión», una situación que en cualquier caso repercute sobre los profesionales sanitarios.

Así, Galván ha pedido analizar las causas estructurales, como la derivación desde atención primaria, la disponibilidad de camas hospitalarias y sociosanitarias o la atención a pacientes crónicos.

También ha advertido de que, pese a tratarse del presupuesto sanitario más elevado de la historia de Canarias, persisten problemas organizativos que, a su juicio, explican la presión asistencial.

Desplazamientos interinsulares

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta del diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos respecto a los avances para reducir la necesidad de desplazamientos interinsulares para acceder a especialidades médicas, Monzón ha asegurado que el Servicio Canario de la Salud ha incrementado un 44 % los planes para desplazar especialistas a las islas no capitalinas, al pasar de 39 en 2025 a 56 este año con ese objetivo.

La consejera ha indicado que esta estrategia combina el desplazamiento de facultativos con la telemedicina, las consultas virtuales y el refuerzo de los medios diagnósticos, de forma que los traslados interinsulares queden reservados para procedimientos de mayor complejidad.

Como ejemplo, ha indicado que la nueva resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora de los Reyes evitará alrededor de 800 desplazamientos desde El Hierro, mientras que en La Gomera los planes de refuerzo permitieron atender durante el primer semestre a 7.503 pacientes en 9.007 consultas.

Asimismo, el hospital gomero realizó 4.792 pruebas diagnósticas que evitaron el traslado de 4.083 personas, según los datos aportados por la consejera, quien ha destacado también la incorporación de nuevas especialidades y procedimientos en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

El diputado de ASG Jesús Ramos ha valorado la ampliación de la cartera de servicios y la actualización de las ayudas para alojamiento y manutención, aunque ha reclamado que las cuantías se revisen periódicamente conforme al coste de la vida y que se extienda también el apoyo económico al transporte.