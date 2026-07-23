Jetfé Betancor viene del Olympiacos y ha militado ya en el filial de la entidad amarilla

El delantero grancanario Jefté Betancor regresa a la UD Las Palmas y firma hasta 2029. Imagen: UD Las Palmas

La UD Las Palmas y el Olympiacos han acordado el traspaso del delantero grancanario Jefté Betancor, que se incorpora a la entidad amarilla hasta el 30 de junio de 2029 después de haber formado parte del filial en el pasado.

El delantero isleño, de 33 años, militó el pasado curso en las filas del Albacete Balompié, en calidad de cedido, donde disputó 38 encuentros de LaLiga Hypermotion y otros cinco de Copa del Rey, anotando en total 18 goles.

Tras iniciarse en el fútbol base de la isla, Jefté formó parte de la estructura de Las Palmas Atlético antes de desarrollar una dilatada trayectoria en diferentes ligas europeas.

«Con su incorporación, la UD Las Palmas suma a un futbolista con profundo sentimiento de pertenencia hacia la isla y el club, que afronta esta nueva etapa con la ilusión de defender la camiseta amarilla en el equipo de su tierra», indicó el club isleño este jueves anunciando su incorporación.

Jefté es el cuarto fichaje del equipo amarillo para la próxima temporada, tras los ya anunciados anteriormente del defensa Andrés Rodríguez, el centrocampista Sergio Ruiz y el delantero esloveno Mateo Acimovic.





