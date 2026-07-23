Uno de los detenidos fue interceptado en el Aeropuerto Tenerife Norte cuando pretendía viajar con la joven a Italia con documentación falsa

Agente de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso.

La investigación se inició el 6 de julio de 2025 cuando se interceptó en el aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte a un varón acompañado de una menor de 14 años que portaba un pasaporte de otra mujer seis años mayor que ella.

La joven se encontraba en un centro de acogida de Tenerife, el cual había interpuesto con anterioridad una denuncia por la desaparición de esta. Los responsables de dicho centro dieron aviso a la policía tras ser alertados por otros jóvenes internos. Unos jóvenes que vieron a su compañera junto a un hombre en una parada de guagua cercana.

Una vez localizada la menor junto al varón en el aeropuerto se le identificó y se comprobó que el hombre portaba documentación falsa. No se correspondía con la identidad de la joven, y se procedió a su detención.

Gracias al testimonio de la menor los investigadores descubrieron que habría estado recibiendo amenazas desde hacía tiempo por otro hombre residente en Italia para casarse con él. Asimismo, el varón pagó la dote a la familia de la joven. Para que también ejerciera presión sobre ella, y encargó al hombre detenido en el aeropuerto el traslado de esta hasta Italia.

Entre las pertenecías intervenidas en el aeropuerto, se recabaron documentos de gran interés para la investigación, así como el teléfono móvil del varón detenido. Asimismo, se detuvo a una tercera persona, un varón presuntamente responsable de facilitar la documentación falsa para hacer pasar a la joven por mayor de edad.

En mayo del presente año, gracias a la cooperación judicial internacional, se detuvo en Italia al hombre que presuntamente encargó el matrimonio con la menor. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ingresó en prisión a la espera de su extradición a España.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades relacionadas con la trata de personas. Las víctimas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 900 10 50 90. O en el correo trata@policía.es donde la información será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.