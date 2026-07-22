Hallan una posible narcolancha semihundida en Güímar

La Policía Local alertó a Salvamento Marítimo tras identificar la embarcación, el Ayuntamiento muestra gran preocupación por la ausencia de balizamiento marítimo

La Policía Local descubrió recientemente una embarcación semihundida en la costa de Güímar, en Tenerife. Los agentes utilizaron un dron para identificar esta posible narcolancha a la deriva. Este hallazgo mantiene a las autoridades locales en alerta máxima.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las estimaciones indican un largo tiempo de navegación a la deriva. Además, el estado del mar condiciona fuertemente los próximos pasos operativos.

Descubrimiento e identificación

Los agentes municipales operaron un dron sobre el área marítima afectada. De esta forma, captaron imágenes muy claras del navío semihundido. Las fotografías sugieren un evidente origen ilícito. Además, los expertos calculan que el barco navegó sin rumbo durante más de un mes. Las corrientes marinas arrastraron la estructura hasta la costa tinerfeña.

Por consiguiente, la Policía Local contactó rápidamente con Salvamento Marítimo. Esta entidad evalúa ahora las opciones reales de rescate. El equipo busca evitar un hundimiento total inminente.

Preocupación en el municipio

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Güímar expresa inquietud debido a que se observaron ligeros movimientos de la embarcación durante estos últimos días. En concreto, el casco del barco se ha movido varios metros hacia el litoral. Esta situación genera un riesgo importante para la navegación local de la zona.

Finalmente, el principal problema radica en la ausencia total de balizas. El navío carece de señales que adviertan de su posición actual. Por ello, las instituciones locales exigen una solución urgente.