El evento reunirá a artistas globales y nacionales en el Puerto de la Cruz, los fondos se destinarán a las ayudar a los afectados en Venezuela

Tenerife Phe Festival celebra su undécima edición los próximos 4 y 5 de septiembre. El evento musical ocurre en Puerto de la Cruz para promover la cultura y sostenibilidad. Además, la organización busca consolidar su vocación multicultural con artistas diversos.

Tenerife Phe Festival presenta su undécima edición con un cartel internacional / Phe Festival

Los promotores presentaron este mediodía todos los detalles de la nueva edición. El acto informativo contó con la presencia de varias autoridades locales y regionales. Además, la artista canaria Just_Beca cerró la presentación con una brillante actuación musical.

Artistas internacionales y nacionales

Los británicos Fat Dog y Getdown Services encabezan el cartel principal. Ambas bandas actuarán por primera vez en Canarias durante este evento musical. Asimismo, el festival contará con la presencia de la destacada cantante argentina Natalia Doco. Por otro lado, la banda neoyorquina Bodega también debutará en las islas.

Igualmente, varios artistas nacionales pisarán los escenarios del recinto tinerfeño durante ambas jornadas. Músicos como Carlos Ares o la banda Rufus T. Firefly tocarán sus mejores temas.

Música electrónica y talento canario

El espacio Ron Guajiro Phe Club ofrecerá una programación electrónica continua. Phil Hartnoll y Alexis Taylor destacan entre los numerosos artistas de este escenario. Además, la organización refuerza su firme compromiso con el enorme talento musical de Canarias. Choclock, Xerach y la banda Belice demostrarán su gran nivel artístico ante el público.

De igual forma, el grupo lanzaroteño Good Franco participará activamente en esta undécima edición. Estos jóvenes músicos ganaron el certamen regional Sonora 2026 muy recientemente.

Compromiso solidario y cultura contemporánea

El festival apoyará a los afectados por el terremoto de Venezuela. La organización donará 2.000 euros iniciales y un 5 % de las entradas.

También, el evento renueva su importante certificación de sostenibilidad ambiental para este nuevo año. La prestigiosa auditoría británica A Greener Future avala estas excelentes prácticas ecológicas.

Finalmente, la exposición Phe Gallery abrirá sus puertas el próximo viernes 7 de agosto. Esta muestra de arte cambiará su ubicación habitual al Museo Eduardo Westerdahl.