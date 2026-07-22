Horario, dónde ver y claves el primer amistoso de la UD Las Palmas, que se enfrenta al Orlando Pirates en Marbella para continuar su preparación de cara a la temporada 2026-2027. Se puede ver en directo en RTVC

La UD Las Palmas afronta este miércoles 22 de julio la primera prueba en su preparación para la temporada 2026-2027. El conjunto dirigido por Rubén de la Barrera se mide al Orlando Pirates sudafricano en el Marbella Football Center, en el segundo encuentro amistoso de la concentración que los amarillos realizan en la Costa del Sol.

UD Las Palmas vs Orlando Pirates se podrá ver en directo en RTVC

El choque, que comenzará a las 18:00 horas (hora canaria), permitirá seguir evaluando la evolución del nuevo proyecto deportivo después del estreno de la pretemporada.

Una nueva oportunidad para afianzar la idea de juego

La concentración en Marbella supone el primer gran bloque de trabajo para Rubén de la Barrera. El técnico gallego dispone de varias sesiones dobles de entrenamiento antes del inicio de la competición oficial y utiliza estos amistosos para seguir implantando sus mecanismos tácticos y repartir minutos entre la plantilla.

En el primer test de la pretemporada, el cuerpo técnico busca aumentar la carga competitiva y valorar el estado físico de los nuevos fichajes y de varios jugadores del filial que han viajado con la expedición. La concentración de la UD Las Palmas se prolongará hasta el 31 de julio, con más compromisos amistosos programados durante su estancia en Marbella.

El Orlando Pirates, un rival de nivel

El Orlando Pirates llega a este compromiso como uno de los equipos más potentes del fútbol sudafricano y un rival habitual de clubes españoles durante las concentraciones veraniegas en Marbella. Los amarillos ya se enfrentaron a ellos el año pasado, en un partido que tenía en el banquillo a Luis García, y que terminó en empate a cero.

El conjunto africano ya ha demostrado su competitividad en esta pretemporada frente a equipos del fútbol español, por lo que supondrá una exigente prueba para una UD Las Palmas que continúa en fase de construcción.

Horario y dónde ver en directo el UD Las Palmas – Orlando Pirates

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Partido: UD Las Palmas – Orlando Pirates

UD Las Palmas – Orlando Pirates Fecha: Miércoles, 22 de julio de 2026

Miércoles, 22 de julio de 2026 Hora: 18:00 horas (hora canaria)

18:00 horas (hora canaria) Lugar: Marbella Football Center

Si quieres seguirlo en directo RTVC realiza un despliegue especial y podrás verlo:

La señal del partido en RTVC estará geolocalizado para España. Estará narrado por Jesús Izquierdo y con los comentarios de Miguel Ángel Valerón.

El calendario continúa en Marbella

El amistoso ante el Orlando Pirates forma parte del calendario diseñado por el club para preparar el inicio de la temporada 2026-2027. Tras este encuentro, la UD Las Palmas continuará disputando varios partidos de preparación durante su estancia en Marbella, entre ellos los compromisos frente al Al-Ittihad y el Neom Sports Club, antes de regresar a Canarias para afrontar la recta final de la pretemporada.

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