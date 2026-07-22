6.462 personas han sido rescatadas de las zonas afectadas por el doble sismo, que tuvieron su epicentro en La Guaira y causaron también daños en la capital del país, Caracas

Imagen. Europa Press.

Las autoridades de Venezuela han actualizado el balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrados el 24 de junio en Venezuela, que ha aumentado hasta situarse ligeramente por debajo de los 5.350 muertos y sumar hasta 16.740 heridos.

Así lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en un comunicado en el que precisa que, hasta la fecha, se han contabilizado 5.346 fallecidos y 16.740 heridos, frente a las 6.462 personas rescatadas de las zonas afectadas por el doble sismo, que tuvieron su epicentro en La Guaira y causaron también daños en la capital del país, Caracas.

Asistencia a familias

En la misma publicación, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha precisado que los servicios venezolanos han prestado asistencia a más de 128.300 familias y que unas 23.100 personas se encuentran en 107 campamentos temporales levantados para dar cobijo a los damnificados –cerca de medio millar menos que en la víspera–, mientras que más de 17.250 permanecen damnificados.

En cuanto a la destrucción causada por el terremoto, el presidente de la Asamblea Nacional ya cifrado en 856 los edificios afectados, incluidos 190 que se derrumbaron, mientras que en las labores de respuesta participan unos 2.280 rescatistas internacionales junto a los casi 31.000 efectivos desplegados por las autoridades y 31.745 «voluntarios».

Además, ha destacado la ayuda distribuida a la población: cerca de 10.965 toneladas de alimentos y de 40,65 millones de litros de agua repartidos tras un fenómeno sismológico que ha dejado más de 1.400 réplicas de diversa intensidad, lo que ha dificultado unas labores de búsqueda y rescate prolongadas ya por casi un mes.