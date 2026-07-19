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Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.100 muertos confirmados

RTVC / Europa PRESS
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Los heridos por los terremotos de Venezuela se mantienen alrededor de los 16.700 mientras las víctimas mortales no paran de ascender y superan ya las 5.100

El último balance oficial de víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela eleva los muertos a más de 5.100, mientras que la cifra de heridos se mantiene estabilizada en torno a los 16.700, según ha comunicado a última hora de este sábado el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez.

Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.100 muertos confirmados. Edificios derruidos en Caracas, Venezuela. Europa Press / Contacto / Mario Flores
Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.100 muertos confirmados. Edificios derruidos en Caracas, Venezuela. Europa Press / Contacto / Mario Flores

Concretamente, 5.119 muertos y 16.740 heridos, cifra esta última que no ha variado desde el balance previo publicado antes del fin de semana.

Sí que ha subido la cifra de fallecidos, y sustancialmente, desde los 4.930 declarados el viernes por el propio Rodríguez.

A todas estas cifras hay que añadir 6.462 rescatados y un total de 128.324 familias afectadas por los seísmos.

Naciones Unidas estima que 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos necesitarán atención de emergencia durante los próximos seis meses.

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