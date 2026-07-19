La jornada de convivencia reconoció la trayectoria de Francisco Mesa y la contribución de Doris Cabeza a la cultura musical de La Gomera

Hermigua acogió este domingo una nueva edición del Encuentro Insular del Mayor, que reunió a más de 800 personas procedentes de los seis municipios de La Gomera. La cita volvió a convertirse en un espacio para la convivencia, el reencuentro y la participación de las asociaciones de mayores de la isla.

El Encuentro del Mayor reúne en Hermigua a 800 personas / Cabildo de La Gomera

La celebración reunió a mayores procedentes de los seis municipios gomeros. Asimismo, el Ayuntamiento de Hermigua colaboró activamente en esta amplia programación. El objetivo principal consistió en reforzar los vínculos sociales entre los asistentes.

Homenaje a la experiencia

Casimiro Curbelo presidió este encuentro tan especial. Además, el líder insular destacó el homenaje a la memoria y sabiduría de los mayores. Ellos sacaron adelante a sus familias con gran esfuerzo.

Por consiguiente, el presidente recordó la aportación esencial de estas generaciones. Ellos construyeron La Gomera y desarrollaron nuestros pueblos desde la base. También transmitieron valores fundamentales a la sociedad actual.

Curbelo reclamó más políticas públicas y mejores recursos para ellos. De este modo, las instituciones buscarán mejorar la calidad de vida ciudadana. Los mayores deben participar plenamente en la vida social insular.

Reconocimientos destacados

La organización rindió un sentido homenaje a Francisco Mesa durante el acto. Él presidió la Asociación de Mayores de Valle Gran Rey en el pasado. El evento reconoció su inmensa dedicación y participación social municipal.

Igualmente, la cita cultural premió a Doris Cabeza por su trayectoria. Ella contribuyó enormemente a la música popular y a las orquestas. Su figura protagonizó el tributo a las mujeres artistas gomeras.

El público disfrutó de numerosas actuaciones musicales y entretenimiento diverso. Concretamente, Los Huaracheros y Los Sabandeños amenizaron esta jornada festiva. El festival también celebró la presencia femenina en la música local.

Éxito de participación

Rosa Elena García, consejera de Servicios Sociales, valoró la elevada participación. También elogió el gran trabajo de las asociaciones de mayores. Estas entidades mantienen activa la vida social de todos sus usuarios.

En consecuencia, García señaló la importancia de favorecer la autonomía personal. Las asociaciones crean espacios para compartir experiencias y fortalecer relaciones. Los seis municipios respondieron maravillosamente a esta convocatoria tan esperada.

Finalmente, Solveida Clemente expresó la gran satisfacción del municipio anfitrión. La alcaldesa de Hermigua mostró orgullo al recibir a los mayores. Ella afirmó que ellos marcan la identidad de nuestros pueblos.