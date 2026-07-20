Calendario de pretemporada del CD Tenerife 2026/2027: partidos, fechas y dónde ver los amistosos

La pretemporada 2026-2027 será fundamental para sentar las bases del equipo en su regreso a la categoría de plata del fútbol español, LaLiga Hypermotion. RTVC retransmitirá en directo los amistosos

El CD Tenerife ya tiene definida su hoja de ruta para preparar la temporada 2026/2027. El conjunto blanquiazul afrontará un calendario de siete partidos amistosos que servirán para medir la evolución del equipo antes del inicio de la competición oficial.

El CD Tenerife durante uno de los entrenamientos de esta pretemporada / CD Tenerife

La pretemporada combinará con rivales de diferentes categorías que permitirán al cuerpo técnico ajustar el rendimiento de la plantilla durante las próximas semanas.

Calendario de partidos de pretemporada del CD Tenerife

El programa diseñado por el club contempla los siguientes encuentros:

18 de julio | CD Tenerife B vs CD Tenerife | 11:00 horas. Ciudad Deportiva Javier Pérez.

| CD Tenerife B vs CD Tenerife | 11:00 horas. Ciudad Deportiva Javier Pérez. 22 de julio | CD Tenerife vs Getafe CF | 19:30 horas. Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Estadio Heliodoro Rodríguez López.

| CD Tenerife vs Getafe CF | 19:30 horas. Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Estadio Heliodoro Rodríguez López. 26 de julio | CD Marino vs CD Tenerife | 19:30 horas. Estadio Olímpico Municipal Antonio Domínguez Alfonso (Los Cristianos).

| CD Marino vs CD Tenerife | 19:30 horas. Estadio Olímpico Municipal Antonio Domínguez Alfonso (Los Cristianos). 29 de julio | CD Tenerife vs UD Añaza | 18:30. Ciudad Deportiva Javier Pérez.

| CD Tenerife vs UD Añaza | 18:30. Ciudad Deportiva Javier Pérez. 1 de agosto |CD Tenerife vs Cádiz CF | 20:00 horas. Final del Trofeo Teide. Estadio Los Cuartos (La Orotava).

|CD Tenerife vs Cádiz CF | 20:00 horas. Final del Trofeo Teide. Estadio Los Cuartos (La Orotava). 4 de agosto | CD Tenerife vs UD Tamaraceite | Hora por confirmar. Ciudad Deportiva Javier Pérez.

| CD Tenerife vs UD Tamaraceite | Hora por confirmar. Ciudad Deportiva Javier Pérez. 8 de agosto | CD Leganés – CD Tenerife | Hora por confirmar. XLVI Trofeo Villa de Leganés.

Una preparación con rivales de máximo nivel

La planificación del CD Tenerife presenta una dificultad creciente a medida que avanza la pretemporada.

El estreno ha sido frente al filial blanquiazul, una cita habitual para comenzar a recuperar ritmo competitivo. Posteriormente llegará uno de los encuentros más atractivos del verano frente al Getafe CF, equipo consolidado en Primera División y clasificado para competición europea.

El calendario continuará con compromisos ante el CD Marino y la UD Añaza, antes de disputar uno de los torneos con mayor tradición del fútbol canario: el Trofeo Teide, cuya final enfrentará al conjunto tinerfeñista con el Cádiz CF.

La preparación concluirá midiéndose a la UD Tamaraceite y al CD Leganés, dos pruebas que servirán para llegar en las mejores condiciones al comienzo de la temporada oficial.

Dónde ver en directo los partidos de pretemporada del CD Tenerife

Los seguidores blanquiazules podrán seguir buena parte de los amistosos a través de RTVC, que vuelve a apostar por el fútbol canario durante el verano.

La cadena autonómica ofrecerá una cobertura especial de la pretemporada del CD Tenerife, acercando los encuentros a los aficionados tanto por televisión como a través de sus plataformas digitales. Esta programación permitirá seguir la evolución del equipo antes del inicio de la competición oficial.

Se podrán seguir los encuentros a través de:

La cobertura arrancará el miércoles 22 de julio, a las 20:00 horas, el CD Tenerife recibe al Getafe CF en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz.

El 26 de julio a las 19:30 horas, el CD Tenerife visitará al CD Marino en Los Cristianos y también se podrá seguir en directo a través de RTVC.

El 1 de agosto, a las 20:00 horas, RTVC emitirá el Trofeo Teide que enfrenta al CD Tenerife frente al Cádiz CF desde el estadio «Los Cuartos» de La Orotava.

El 4 de agosto, el conjunto blanquiazul recibe a las 18:30 horas, a la UD Tamaraceite, recién ascendido a 2ª RFEF, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

El sábado, 8 de agosto, finaliza la pretemporada masculina con dos finales en directo que podrán seguirse en la plataforma digital Canarias Play y en el canal de YouTube de Deportes. El CD Tenerife se enfrentará al CD Leganés en el estadio «On Time Butarque» con el Trofeo «Villa de Leganés».

Objetivo: llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada

Más allá de los resultados, la pretemporada será fundamental para que el cuerpo técnico consolide los planteamientos tácticos del equipo, integre a los nuevos futbolistas y aumente la carga competitiva de la plantilla.

Los siete amistosos permitirán evaluar el estado físico del grupo, probar diferentes variantes tácticas y definir el once de referencia con el que el CD Tenerife afrontará el inicio de la temporada 2026/2027.

Con un calendario que combina rivales de distintas categorías, el conjunto blanquiazul afronta un verano clave para construir las bases de un curso en el que buscará comenzar la competición con las máximas garantías, en su regreso a LaLiga Hypermotion.