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Canarias fue en mayo la segunda CCAA con mayor subida de hipotecas sobre viviendas: 16,5 %

RTVC / EFE
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Se ha roto la racha de 22 meses ininterrumpidos al alza de las hipotecas

Canarias fue en mayo la segunda comunidad con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas, al registrar, tras Navarra, con un incremento del 33,5 %, una subida del 16,5 %.

La subida del euríbor encarece las hipotecas
El número de hipotecas cae en la tasa interanual y también se rompe la racha de 22 meses ininterrumpidos al

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cedió en mayo el 0,1 % en tasa interanual, hasta 42.213 operaciones, con lo que ha roto una racha de 22 meses ininterrumpidos al alza, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde enero el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2 % y el importe medio de estas transacciones alcanzó en mayo 174.866 euros, un 9,7 % más que en el mismo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 12,1 %, indica el INE.

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