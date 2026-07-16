Te contamos todos los horarios del Tenerife Cook Music Fest 2026. Qué día y a qué hora actúa cada artista en el festival que desde este jueves y hasta el sábado se celebra en Santa Cruz de Tenerife

El Tenerife Cook Music Fest 2026 ya está aquí. La explanada del Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife se convierte durante tres días en el epicentro de la música latina, urbana y tropical en Canarias.

Escenario del Tenerife Cook Music Fest que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife entre el 16 y 18 de julio / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La organización ha dividido el festival en tres temáticas muy claras para que cada noche tenga su propia esencia (Urban, Latin y Tropical Mood). A continuación, detallamos la lista completa de artistas y sus horas de actuación en el escenario principal:

Jueves 16 de julio: Urban Mood (Reguetón y Música Urbana)

El día de los ritmos urbanos arranca con la apertura de puertas a las 16:00 horas. Entre conciertos, amenizarán la jornada Rodrigo Fénix, Wes y Juseph.

18:15 h – Farruko

20:05 h – Ivy Queen

22:00 h – Don Omar

23:45 h – Myke Towers

Viernes 17 de julio: Latin Mood (Pop Latino y Ritmos Bailables)

Emily Estefan (i) y Olga Tañón (d) durante la presentación oficial de la edición del Tenerife Cook Music Fest 2026 / Tenerife Cook Music Fest

La segunda jornada repite horario de apertura de puertas a las 16:00 horas. Los descansos y transiciones estarán a cargo de Gynebra, Miss Music Band, DJ JRodriguez y Ledes Díaz.

17:30 h – Emily Estefan

19:00 h – Greeicy

20:30 h – Olga Tañón

22:30 h – Chayanne

00:30 h – Gente de Zona

Sábado 18 de julio: Tropical Mood (música caribeña y salsa)

Para el último día de festival, las puertas se adelantan media hora, abriendo a las 15:30 horas. La artista canaria Anaé formará parte de la programación de esta jornada.

17:00 h – Tito Nieves

19:00 h – Luis Enrique

21:00 h – Sergio Vargas

23:00 h – Elvis Crespo

01:00 h – Los Hermanos Rosario

Te puede interesar: