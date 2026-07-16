Te contamos todos los horarios del Tenerife Cook Music Fest 2026. Qué día y a qué hora actúa cada artista en el festival que desde este jueves y hasta el sábado se celebra en Santa Cruz de Tenerife
El Tenerife Cook Music Fest 2026 ya está aquí. La explanada del Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife se convierte durante tres días en el epicentro de la música latina, urbana y tropical en Canarias.
La organización ha dividido el festival en tres temáticas muy claras para que cada noche tenga su propia esencia (Urban, Latin y Tropical Mood). A continuación, detallamos la lista completa de artistas y sus horas de actuación en el escenario principal:
Jueves 16 de julio: Urban Mood (Reguetón y Música Urbana)
El día de los ritmos urbanos arranca con la apertura de puertas a las 16:00 horas. Entre conciertos, amenizarán la jornada Rodrigo Fénix, Wes y Juseph.
18:15 h – Farruko
20:05 h – Ivy Queen
22:00 h – Don Omar
23:45 h – Myke Towers
Viernes 17 de julio: Latin Mood (Pop Latino y Ritmos Bailables)
La segunda jornada repite horario de apertura de puertas a las 16:00 horas. Los descansos y transiciones estarán a cargo de Gynebra, Miss Music Band, DJ JRodriguez y Ledes Díaz.
17:30 h – Emily Estefan
19:00 h – Greeicy
20:30 h – Olga Tañón
22:30 h – Chayanne
00:30 h – Gente de Zona
Sábado 18 de julio: Tropical Mood (música caribeña y salsa)
Para el último día de festival, las puertas se adelantan media hora, abriendo a las 15:30 horas. La artista canaria Anaé formará parte de la programación de esta jornada.
17:00 h – Tito Nieves
19:00 h – Luis Enrique
21:00 h – Sergio Vargas
23:00 h – Elvis Crespo
01:00 h – Los Hermanos Rosario