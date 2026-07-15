Sama’ Abdulhadi llevará el techno internacional a EÓLICA 2026

La DJ y productora palestina, una de las figuras más destacadas de la escena electrónica internacional, se suma al cartel del festival, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre

Sama’ Abdulhadi actuará el próximo 16 de octubre en el festival EÓLICA 2026

La DJ y productora palestina Sama’ Abdulhadi actuará el próximo 16 de octubre en el festival EÓLICA 2026, que volverá a celebrarse en el entorno del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Tenerife. Considerada una de las artistas más influyentes del techno actual, su incorporación refuerza la dimensión internacional del evento.

La trayectoria de Sama’ Abdulhadi dio el salto definitivo en 2018 con una sesión para Boiler Room grabada en Ramala, que acumula más de 15 millones de reproducciones y contribuyó a dar visibilidad a la escena electrónica palestina a nivel mundial.

Desde entonces, ha llevado su sonido a algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como Coachella y Glastonbury, además de formar parte de espacios de culto para la cultura electrónica como el legendario fabric London o Circoloco. Un recorrido que la ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles del techno internacional.

Con esta incorporación, EÓLICA 2026 continúa ampliando un cartel en el que ya figuran WhoMadeWho, Jayda G, TSHA, Horse Meat Disco, Victor Ruiz y Vive La Fête, entre otros artistas de la escena electrónica internacional.

El festival se celebrará los días 16 y 17 de octubre de 2026 en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), un espacio que volverá a reunir música, sostenibilidad e innovación en el sur de Tenerife.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival y de la plataforma de venta de entradas.

EÓLICA 2026 cuenta con la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables), Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo de Tenerife, Fred. Olsen, Binter, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love the World y Autoridad Portuaria.