La embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo en el Puerto de la Cruz (Tenerife) es uno de los momentos claves de la tradición marinera de esta localidad. RTVC realiza un especial despliegue para retransmitir esta festividad

Desde primera hora de la mañana se cumple con una tradición, son cientos de personas las que guardan su mejor sitio para poder ver de cerca esa embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

Desde primera hora muchos guardan su sitio en primera línea para seguir la embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo en el Puerto de la Cruz / RTVC / Miguel Ángel Reyes

Cada año, el muelle pesquero portuense se transforma en un hervidero de devoción, folclore y baños en el mar donde miles de personas se reúnen para honrar a la patrona de los pescadores.

La imagen a primera hora de la mañana en la playa del Puerto de la Cruz son decenas de toallas guardando sitio para la embarcación / RTVC / Miguel Ángel Reyes

Este evento es el acto central de las Fiestas de Julio del Puerto de la Cruz. Consiste en una multitudinaria procesión terrestre que culmina cuando la imagen de la Virgen del Carmen, junto a la de San Telmo, es subida a bordo de una embarcación pesquera tradicional para bendecir las aguas de la costa norte de la isla.

Se espera que más de 70.000 personas se den cita en esta jornada en esta localidad del norte de Tenerife.

El ‘Nuevo San Ramón’ es el barco que se encargará del traslado de la Virgen del Carmen y San Telmo en la procesión marítima / RTVC / Miguel Ángel Reyes

El recorrido paso a paso

La Virgen del Carmen en la Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia en el día grande de las fiestas de julio, antes del traslado para su embarcación / RTVC / Miguel Ángel Reyes

Para no perderte los momentos clave del día de la embarcación, es importante entender cómo se desarrolla el evento desde la mañana hasta el anochecer:

1.Misa Solemne:

Se celebra la emotiva eucaristía en honor a la Virgen en la Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, con la presencia de pescadores y autoridades.

2.Procesión terrestre:

Los cargadores llevan las imágenes a hombros desde el templo, atravesando las calles históricas y de tradición pesquera del Puerto de la Cruz rumbo al muelle.

3.El embarque:

La Virgen del Carmen y San Telmo llegan al muelle pesquero. Los cargadores se introducen en el agua para subir las imágenes con sumo cuidado a bordo de la embarcación elegida, en medio de aplausos, y mucha emoción.

4.Procesión marítima:

Las embarcaciones navegan por el litoral de la ciudad, bendiciendo el mar y a sus trabajadores, acompañadas por decenas de barcos engalanados.

5.Retorno y fuegos artificiales:

Tras desembarcar, las imágenes regresan en procesión terrestre, culminando con una exhibición de fuegos artificiales en la bahía antes de volver a su templo.

Como de una tradición más también está la venta de camisetas con la imagen de la Virgen del Carmen / RTVC / Miguel Ángel Reyes

Dónde ver en directo el embarque y la procesión marítima

A partir de las 18:15 podrás seguir en directo todos los detalles de esta celebración multitudinaria con un gran despliegue de RTVC. Puedes verla en:

Televisión Canaria

A través de rtvc.es

En el canal de YouTube

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