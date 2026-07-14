Venezuela mantendrá proceso de reestructuración de su deuda externa pese a los terremotos

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, anunciado en mayo pasado

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, anunciado en mayo pasado, pese al doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano.

Vista de un edificio dañado tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 13 de julio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

«Durante las últimas semanas hemos mantenido intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales», indicó el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, en un acto del Consejo Nacional de Economía, en el que también participa la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Así mismo, Ortega dijo que continúa afinando el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda, «incorporando el impacto económico de los terremotos».

«Esperamos publicar estos trabajos en las próximas semanas y estos constituirán una base sólida para avanzar en un proceso de reestructuración ordenado, transparente y creíble que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país», añadió el también representante de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

‘Normalizar relaciones financieras internacionales’

Ortega sostuvo que la recuperación del país será más difícil sin la movilización de nuevos financiamientos, lo que requiere «normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales».

«En este sentido, la reestructuración de la deuda constituye una condición indispensable para restablecer el acceso del país al financiamiento», subrayó el alto funcionario.

El pasado 13 de mayo, el Gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso «formal, integral y ordenado» para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende el monto.

El Ministerio de Economía señaló entonces que es una decisión «responsable, nacionalista y social», por lo que el objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de los venezolanos.

Según informó el pasado marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa del país petrolero se estima en más de 170.000 millones de dólares. La organización hizo un cálculo en un intento por arrojar luces ante la falta de información oficial.

El Gobierno venezolano hace este anuncio casi veinte días después de los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas, de acuerdo con el más reciente balance oficial.