El Tratado se firmará en Bruselas y, con él, caerá la Verja que ha separado a España del territorio británico de Gibraltar

La Unión Europea y Reino Unido firman este martes, en Bruselas, el Tratado sobre Gibraltar. Un acuerdo que supondrá el derribo de la Verja que separaba a España del territorio británico.

Cae la Verja que separaba a España del territorio británico de Gibraltar / Agencia EFE

Según el Gobierno de España, este acuerdo traerá nuevas oportunidades para los vecinos de la zona. La desaparición de la frontera física facilitará la movilidad de miles de personas que cruzan a diario esta frontera.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha referido al acuerdo como un hecho histórico. Afirma que tres siglos después Gibraltar y el Campo de Gibraltar volverán «a darse la mano». Asimismo, ha resaltado el cierre definitivo de la «última pieza del puzzle» del Brexit. Esto supone «una nueva era en la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y entre la Unión Europea y el Reino Unido».

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acudirá el 15 de julio a la zona. Será testigo de la demolición de la Verja de La Línea de La Concepción (Cádiz). El acto estaba previsto para el lunes 13 pero fue aplazado debido al incendio ocurrido en Almería.

Entrará en vigor el día después de la firma

El acuerdo entrará en vigor de forma provisional a partir de la medianoche del 15 de julio, a la espera de que se produzca la ratificación formal tanto por la Unión Europea como por Reino Unido para tener validez permanente.

En este sentido, fuentes gibraltareñas adelantan que está previsto que a las 0.00 horas del miércoles tenga lugar un «acto simbólico» en la frontera, si bien por el momento no se han adelantado más detalles sobre el mismo o sus asistentes, aunque previsiblemente participará el ministro principal.

El texto pactado entre Londres y Bruselas prevé que cualquiera de las dos partes pueda poner fin al acuerdo, previa notificación a la otra.