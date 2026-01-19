El Gobierno de Gibraltar da luz verde a la firma del tratado con la Unión Europea

La futura relación del territorio del peñón con la Unión Europea pasa ahora por el parlamento de Gibraltar

El Gabinete Ministerial de Gibraltar ha aprobado el texto del tratado que regirá la futura relación entre este territorio con la Unión Europea.

Frontera de España con Gibraltar / Archivo Europa Press

En un comunicado, el Gobierno del Peñón ha explicado que ha examinado una versión del texto que aún no ha sido sometida a una revisión jurídica definitiva, aunque se considera poco probable que se produzcan cambios de carácter político durante dicho proceso legal.

Próximo paso en el Parlamento de Gibraltar

Después de seis extensas reuniones celebradas en las dos últimas semanas, el Gabinete Ministerial de Gibraltar ha aprobado ahora el tratado para su ratificación, siempre que no se introduzcan cambios en el significado del texto aprobado durante la revisión legal.

Una vez que se disponga del texto definitivo, este será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate.

La aprobación por parte del Parlamento de Gibraltar será la señal para que el Reino Unido prosiga con sus propios procedimientos de ratificación del tratado.