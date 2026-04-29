El Plan de Cruz Roja atendió a casi 5.000 personas, con especial impacto en mujeres y mayores de 45 años

Más de 1.200 personas logran empleo en 2025 gracias al Plan de Cruz Roja. Europa Press

Un total de 1.261 personas accedieron a un puesto de trabajo en 2025 a través del Plan de Empleo de Cruz Roja, lo que representa el 25,3% de las 4.986 personas atendidas.

Además, se formalizaron 1.490 contratos y se ofrecieron más de 32.600 acciones de orientación, acompañamiento y seguimiento para facilitar la inserción laboral.

El programa ha tenido un impacto destacado en colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Las mujeres representan el 64% de las personas atendidas, mientras que también se ha trabajado con más de 1.700 jóvenes y más de 1.800 personas mayores de 45 años. La formación continúa siendo una pieza clave del modelo, adaptándose a las necesidades del mercado laboral actual.

Acceso a empleos de calidad

Este plan cuenta con financiación pública y privada, con el respaldo del Fondo Social Europeo, así como la colaboración de administraciones y entidades.

De cara a 2026, Cruz Roja prioriza mejorar el acceso a empleos de calidad, reducir la brecha de género, afrontar los retos de la digitalización y combatir el edadismo laboral para avanzar hacia un mercado más inclusivo.