InicioNoticias

Más de 1.200 personas logran empleo en 2025 gracias al Plan de Cruz Roja

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El Plan de Cruz Roja atendió a casi 5.000 personas, con especial impacto en mujeres y mayores de 45 años

Más de 1.200 personas logran empleo en 2025 gracias al Plan de Cruz Roja
Más de 1.200 personas logran empleo en 2025 gracias al Plan de Cruz Roja. Europa Press

Un total de 1.261 personas accedieron a un puesto de trabajo en 2025 a través del Plan de Empleo de Cruz Roja, lo que representa el 25,3% de las 4.986 personas atendidas.

Además, se formalizaron 1.490 contratos y se ofrecieron más de 32.600 acciones de orientación, acompañamiento y seguimiento para facilitar la inserción laboral.

El programa ha tenido un impacto destacado en colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Las mujeres representan el 64% de las personas atendidas, mientras que también se ha trabajado con más de 1.700 jóvenes y más de 1.800 personas mayores de 45 años. La formación continúa siendo una pieza clave del modelo, adaptándose a las necesidades del mercado laboral actual.

Acceso a empleos de calidad

Este plan cuenta con financiación pública y privada, con el respaldo del Fondo Social Europeo, así como la colaboración de administraciones y entidades.

De cara a 2026, Cruz Roja prioriza mejorar el acceso a empleos de calidad, reducir la brecha de género, afrontar los retos de la digitalización y combatir el edadismo laboral para avanzar hacia un mercado más inclusivo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

José León: “Tenemos la ilusión de estar en Segunda División y vamos a luchar por ello»

El CD Tenerife permite a abonados liberar su asiento para el partido ante el Barakaldo

Siete obras sin adjudicar en El Hierro evidencian el bloqueo de las licitaciones públicas

La emergencia sociosanitaria agiliza la respuesta ante la demanda de plazas en La Palma

Actos vandálicos dañan el Centro Cultural de Buenavista en Puerto del Rosario