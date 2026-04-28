El paro baja en Canarias en 14.400 personas en el primer trimestre

Esta es la cifra de paro más baja en un primer trimestre en las islas desde 2007, además se crearon en Canarias 17.000 puestos de trabajo

Oficina de empleo. Imagen de recurso

El paro ha bajado en Canarias en 14.400 personas en el primer trimestre, hasta alcanzar los 136.500 desempleados, un 9,5% menos que en el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de caídas en el desempleo en el archipiélago, siendo la tasa de paro actual del 11,4%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Canarias (14 veces), mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

17.000 puestos de trabajo creados

En el primer trimestre se crearon en Canarias 17.000 puestos de trabajo (+1,63%), llevando el total de ocupados a 1.060.600 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

En cuanto al número de activos, se situó a cierre del primer trimestre en 1.197.100 personas en las islas, tras aumentar en los últimos tres meses en 2.600 personas (+0,22%).

Durante el último año el paro se ha reducido en 23.700 personas (-14,8%) en Canarias y se han creado 36.500 empleos (+3,6%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 12.800 personas (+1,1%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino bajó en 9.800 mujeres (-12,1%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.600 parados (-6,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 71.500 y la tasa de paro femenino en el 12,58%.

Por su parte, 65.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,34%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias se redujo en 1.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 17,36%.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 12.000 personas en el primer trimestre en Canarias y el de temporales se incrementó en 3.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 914.700 personas, de los que 756.100 tenían contrato indefinido (el 82,66%) y 158.600, temporal (el 17,34%).

Por su parte, el sector privado generó 18.300 puestos de trabajo en Canarias, un 2,14% más, hasta un total de 871.500 ocupados, mientras que el sector público destruyó 1.300 puestos de trabajo, un 0,68% menos, hasta un total de 189.100 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 8.600 personas en el primer trimestre (+0,92%) en la comunidad hasta los 947.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 8.400 (+8,01%), hasta sumar 113.300 persona, según los datos publicados por el INE.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 6.200 menos (-10,73%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 5.300 menos (-6,73%); Industria, 2.200 menos (-55%); Agricultura, 1.800 menos (-52,94%), mientras que se incrementó en Construcción, 1.000 más (+14,29%).

Por comunidades autónomas

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.