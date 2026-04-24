Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife se destaca la vulnerabilidad de Canarias, como territorio ultraperiférico, para afrontar el impacto económico del conflicto de Oriente Próximo

Presentación del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del segundo trimestre de 2026 en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Imagen cedida

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, solicitó al Gobierno de España la activación de un plan de contingencia específico para Canarias ante el conflicto en Oriente Próximo. Según explicó, esta medida permitiría minimizar el impacto económico de la guerra en un territorio especialmente vulnerable ante crisis geopolíticas.

Sus declaraciones se produjeron durante la presentación del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del segundo trimestre de 2026, que registró un descenso del 4,6% en Canarias, la mayor caída del país. Sesé aclaró que estos datos aún no reflejan completamente los efectos del conflicto en Irán, ya que la encuesta se realizó cuando sus consecuencias todavía no eran evidentes.

El presidente de la Cámara subrayó que Canarias presenta una vulnerabilidad particular debido a su condición ultraperiférica, la fragmentación insular y la fuerte dependencia exterior para el transporte de mercancías, el suministro energético y la llegada de turistas. Por ello, insistió en la necesidad de anticiparse a un posible agravamiento del conflicto, especialmente en aspectos como la conectividad aérea y marítima, los costes energéticos, la inflación, las cadenas logísticas y la actividad turística. Además, defendió que el plan preventivo debe coordinarse con las administraciones canarias e incluir mecanismos de respuesta rápida que garanticen el abastecimiento, refuercen la conectividad y protejan la competitividad de empresas y autónomos.

Descenso en la confianza empresarial

En cuanto a la caída del ICE, Sesé la atribuyó principalmente al fin de la temporada alta turística y a la entrada en una etapa de menor actividad económica, además de la estabilización de la economía que se viene observando desde hace meses. También advirtió de la evolución de los precios: el 25,7% de las empresas encuestadas prevé que continúen aumentando en los próximos meses debido al encarecimiento de los carburantes y del transporte, lo que afectaría tanto a la cesta de la compra como a los costes empresariales. Si el conflicto se prolonga, el impacto podría pasar de moderado a considerable.

La directora general de la Cámara, Lola Pérez, detalló los resultados del ICE. El 63,2% de las empresas espera mantener estable su actividad en el segundo trimestre, el 18,8% prevé mejorarla y el 18% anticipa un descenso, lo que confirma una moderación de las expectativas. En el primer trimestre, el 22,2% de las empresas mejoró su actividad, el 62,2% la mantuvo y el 15,9% experimentó retrocesos. Todos los sectores registraron una disminución de la confianza salvo la construcción, que aumentó un 2,6%.

Por sectores, la industria muestra expectativas moderadas, con un 23% de empresas que confía en mejorar su actividad. El comercio prevé mayoritariamente estabilidad (69%), mientras que transporte y hostelería siguen siendo los más optimistas pese al retroceso estacional. El grupo de “otros servicios” mejora ligeramente sus perspectivas. Por islas, solo La Palma y El Hierro aumentaron su confianza empresarial, mientras que los descensos más acusados se registraron en La Gomera, Lanzarote y Gran Canaria.

Desaceleración en la creación de empleo

El informe también refleja una desaceleración en la creación de empleo. El 83% de las empresas prevé mantener sus plantillas, el 8% aumentarlas y el 9% reducirlas. Respecto a los precios, el 25,7% espera subidas, el 8,7% bajadas y el 65,6% estabilidad. Pérez concluyó que el impacto real del conflicto bélico se evaluará con mayor precisión en la encuesta de junio.