El Ministerio de Defensa de Rumania ha informado de que los drones fueron detectados a unos 12 kilómetros al este de Valcove

Las autoridades de Rumania movilizaron anoche dos cazas Eurofighter Typhoon italianos desplegados en el país en respuesta a un ataque ruso contra territorio ucraniano, aunque muy cerca de la región rumana de Tulcea.

Imagen archivo RTVC.

El Ministerio de Defensa rumano ha informado de que los drones fueron detectados a unos 12 kilómetros al este de Valcove, por lo que se ordenó el despegue de los dos cazas destinados en la Base 57 Mihail Kogalniceanu.

Impacto de aeronaves

Los caza de Rumania despegaron a las 00.10 para vigilar la situación y regresaron a la base a las 01.44, una vez finalizada la alerta. «No se ha informado de ningún impacto de aeronaves en tierra», han resaltado las autoridades.

El Centro Nacional de Mando Militar notificó a la Inspección General de Situaciones de Emergencia para que alertara a la población del condado de Tulcea. El mensaje se envió a las 00.02.