Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos se han incrementado en las últimas horas

Cerca de 600 vehículos han pasado la frontera de la ciudad española de Melilla hacia Marruecos en las primeras nueve horas de su reapertura gradual tras el cierre de día y medio por la crisis migratoria de la zona tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. EFE/ Giner

Familiares y amigos de desaparecidos tras la entrada masiva en Ceuta, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.

Según han informado fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia. El objetivo es cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado en estos días los cadáveres de 67 personas . Solo se tiene conocimiento de que entre ellos había una mujer.

La mayor parte de los fallecidos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta en la entrada masiva del jueves.

Los 67 cadáveres fueron primero trasladados a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y posteriormente están siendo llevados al hospital militar.

Se espera la llegada de forenses para agilizar los trámites de las autopsias así como de expertos en la identificación para cotejar datos.