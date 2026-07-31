El CD Tenerife se mide al Cádiz CF en la gran final del Trofeo Teide

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera afrontará este sábado en La Orotava una nueva prueba de pretemporada ante uno de los antiguos equipos del técnico blanquiazul

El CD Tenerife continúa avanzando en su preparación para la temporada 2026/2027 con la disputa de uno de los compromisos más destacados de su calendario de verano. El conjunto blanquiazul se enfrentará este sábado, 1 de agosto, al Cádiz CF en la gran final masculina de la LIV edición del Trofeo Teide.

Pretemporada CD Tenerife Cádiz CF

El encuentro comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Los Cuartos, en La Orotava, escenario habitual de este histórico torneo veraniego. La competición celebra este año su edición número 54 y volverá a reunir a dos equipos con una amplia trayectoria en el fútbol profesional español.

CD Tenerife

La cita supondrá una nueva oportunidad para que Álvaro Cervera continúe repartiendo minutos entre los integrantes de la plantilla, probando diferentes alternativas tácticas y avanzando en la adaptación de las incorporaciones realizadas durante el mercado estival. El Tenerife afronta el tramo central de una pretemporada compuesta por siete encuentros amistosos antes de su regreso a LaLiga Hypermotion.

El partido tendrá además un componente especial para el entrenador blanquiazul. Cervera se enfrentará a uno de los clubes más importantes de su trayectoria profesional, ya que dirigió al Cádiz durante varias temporadas y protagonizó con el conjunto amarillo su ascenso y consolidación en el fútbol profesional. Tenerife y Cádiz son, precisamente, los dos equipos con los que el técnico ha acumulado un mayor número de partidos desde los banquillos.

Para el conjunto insular, el enfrentamiento permitirá elevar el nivel de exigencia después de los compromisos disputados ante rivales de distintas categorías. Los blanquiazules ya se han medido durante este verano, entre otros equipos, al Getafe CF, al CD Marino y a la UD Añaza, dentro de una preparación diseñada para llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la competición oficial.

Trofeo Teide

El Trofeo Teide constituye también una de las citas tradicionales del verano futbolístico de Tenerife. El CD Tenerife ha conquistado aproximadamente la mitad de las ediciones celebradas y tratará de volver a levantar el título ante un Cádiz CF que afrontará igualmente el partido como una prueba importante para ajustar su funcionamiento colectivo.

Después del encuentro de este sábado, el Tenerife continuará su calendario de preparación con un amistoso ante la UD Tamaraceite, previsto para el 4 de agosto en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, antes de cerrar la pretemporada frente al CD Leganés el 8 de agosto.

Horario y dónde ver en directo el CD Tenerife vs Cádiz CF

El encuentro será una de las principales pruebas de la pretemporada blanquiazul y pondrá en juego el título de la LIV edición del Trofeo Teide.

Encuentro: CD Tenerife vs Cádiz CF (amistoso de pretemporada, final del LIV Trofeo Teide)

Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026

Hora: 20:00 horas (hora canaria) / 21:00 horas (hora peninsular)

Lugar: Estadio Municipal Los Cuartos, La Orotava

Dónde ver en directo: Televisión Canaria emitirá el partido a través de su señal TDT. El encuentro también podrá seguirse mediante las plataformas digitales de RTVC Canarias Play y su web, así como en el canal de Youtube. La narración correrá a cargo de Daniel Álvarez, acompañado en los comentarios por Aarón Darias.