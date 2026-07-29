El CD Tenerife y la UD Añaza se ven en el terreno de juego en un partido más de la pretemporada. Para los blanquiazules una puesta a punto antes de regresar a LaLiga Hypermotion y para el equipo santacrucero también supone la preparación tras su ascenso a Tercera Federación

El CD Tenerife afronta este miércoles, 29 de julio (18:30 horas), su cuarto partido de preparación de la pretemporada recibiendo a la UD Añaza en el Campo 1 de la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Imagen del último encuentro de pretemporada disputado hasta el momento por el CD Tenerife frente al Marino / CD Tenerife

A poco más de dos semanas del estreno oficial en LaLiga Hypermotion (el 16 de agosto frente a la SD Eibar en Ipurúa), el conjunto dirigido por Álvaro Cervera busca consolidar automatismos tácticos y ritmo competitivo.

Horario y guía de acceso para abonados

El partido se disputará este miércoles 29 de julio a las 18:30 de la tarde. El partido se celebrará en el Campo 1 de la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Para el aficionado blanquiazul que desee presenciar el choque en directo, el club ha establecido una normativa de acceso específica. No habrá venta de localidades para el público en general. El acceso será exclusivo y gratuito para abonados de la temporada 2026/2027 hasta completar aforo. Se accederá por la zona de taquillas y posteriormente hacia la grada por la puerta lateral. La apertura de puertas está prevista para las 17:45 horas.

El CD Tenerife eleva el ritmo de preparación

Tras las probaturas ante el CD Tenerife B, Getafe CF y CD Marino, el cuerpo técnico liderado por Álvaro Cervera busca optimizar el volumen de minutos de los futbolistas de la primera plantilla.

Tras confirmarse esta semana las salidas en la plantilla como las de Ander Zoilo y Gastón Valles, la rotación del equipo permitirá evaluar a piezas jóvenes y afianzar la estructura colectiva.

El rival: UD Añaza, un campeón de Preferente a prueba en Tercera Federación

La UD Añaza llega a la Ciudad Deportiva Javier Pérez en un momento dulce de su historia reciente. El conjunto santacrucero afronta este partido tras proclamarse campeón de la Interinsular Preferente tinerfeña 2025/2026, lo que le otorgó el ascenso directo a la Tercera Federación.

Para el Añaza, medirse al principal referente insular supone un test de exigencia para medir su nivel antes del inicio de su liga.