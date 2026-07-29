Las autoridades sanitarias piden evitar el agua en esta playa de Arucas cuyo origen de la contaminación permanece como un misterio

Las autoridades sanitarias detectaron este miércoles un brote de E-coli en la playa de los Charcones, ubicada en Arucas. Ante esta situación los expertos recomiendan evitar el baño. Esta importante medida busca prevenir posibles problemas para la salud pública. De momento se desconocen las causas exactas del brote.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los usuarios de la playa muestran un gran descontento generalizado. «Estaban habiendo incidentes con el tema de la playa y eso», relató un testigo. Además, él apuntó que existe un vertido de residuos.

En consecuencia, esta inesperada alerta arruinó sus planes. «Entonces no nos hemos podido bañar», continuó explicando el afectado. Por consiguiente, ellos tuvieron que modificar su ruta del día.

Por lo tanto, este grupo buscó rápidamente una alternativa segura. «Entonces vamos a ver si comemos algo y aprovechamos el día en otra zona», afirmó. Finalmente, ellos abandonaron el lugar buscando disfrutar la tarde.

Indignación por los viajes perdidos

De igual forma, otros bañistas lamentan realizar trayectos largos en vano. «Venimos de Santa Brígida aquí», explicó una mujer con visible frustración. Sin embargo, ellos encontraron el acceso al agua totalmente desaconsejado. El malestar aumentó al conocer la seria advertencia sanitaria. «Y ahora que no podemos bañar perdemos el viaje», añadió.

Asimismo, otro ciudadano cuestionó duramente las consecuencias de este inesperado incidente. “Ha venido gente y se tiene que marchar, ¿es justo?”, preguntó. Para concluir, él mismo respondió tajantemente: «Yo no creo que sea justo».