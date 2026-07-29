El CAAM reivindica a las artistas canarias de los setenta

El centro de arte grancanario expone cinco piezas de Lola del Castillo y María Jesús Pérez Vilar con la idea de visibilizar su trabajo

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) ha abierto este miércoles al público la muestra Iluminar el silencio. Hacia una colección y un relato igualitarios, integrada por una selección de cinco obras de las artistas canarias Lola del Castillo y María Jesús Pérez Vilar.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La propuesta expositiva pretende visibilizar el trabajo de estas dos creadoras que, pese a que formaron parte de la conocida Generación de los Setenta en las Islas, no han tenido el reconocimiento que sí lograron otros artistas coetáneos con quienes compartieron formación y primeras exposiciones.

El origen del proyecto

Iluminar el silencio es una iniciativa que se gestó en 2017 en el contexto de la exposición Renovación y utopía, producida por el CAAM, que se exhibió en el antiguo San Martín Centro de Cultura Contemporánea, con una selección de obras de la Colección CAAM de artistas con una presencia significativa en los años setenta en Canarias.

Ese proyecto puso de manifiesto la ausencia en los fondos del CAAM de mujeres creadoras como Lola del Castillo, Valme García Morán, Pepa Izquierdo, Elena Lecuona o María Jesús Pérez Vilar, entre otras, y desde entonces se trazó la meta y el compromiso desde la Dirección del CAAM de investigar y visibilizar el trabajo de las artistas de ese período. Esa fue la génesis de la nueva muestra que se abre hoy al público y la decisión de ir equilibrando los fondos.

Iluminar el silencio persigue el objetivo de mostrar la realidad artística referida a la Generación de los Setenta desde un enfoque igualitario y ampliar el conocimiento sobre este período creativo en Canarias. De cara al futuro, se pretende mantener trabajos de investigación sobre el trabajo de las creadoras de esta generación y llevar a cabo tareas de estudio y catalogación, fundamentales para su difusión y reconocimiento. Todo ello con el propósito de completar una lectura equilibrada del período de los años setenta en las artes plásticas en Canarias.

Las obras expuestas

Las cinco piezas que integran esta muestra son obras de pintura y dibujo fechadas entre 1970 y 1996. Tres de las obras son de Lola del Castillo y las dos restantes, de María Jesús Pérez Vilar. Una de las pinturas que se exhibe, ‘En el Umbral’, 1982, de Lola del Castillo, ya pertenece a la Colección de la Casa de Colón, del Cabildo de Gran Canaria.

Las cuatro restantes, el CAAM tiene la intención de incorporarlas a los fondos de su colección. La muestra se completa con dos piezas audiovisuales de corta duración que reflejan el perfil profesional de ambas artistas.

El arte de Lola del Castillo

Lola del Castillo, nacida en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife (1952) es una de las figuras destacadas de la generación artística canaria de los años setenta. Formada en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, regresó a Canarias en un momento de renovación del panorama artístico insular y se vinculó de forma temprana a la Galería Conca, espacio fundamental para la difusión del arte contemporáneo en las islas.

Su primera exposición individual, celebrada en 1978, marcó el inicio de una trayectoria sólida y coherente. Su obra abarca pintura, obra gráfica e instalación, y se caracteriza por una constante exploración de la luz, el espacio y los mecanismos de la percepción.

El dibujo, entendido como herramienta de pensamiento e investigación visual, constituye el eje vertebrador de toda su producción. Doctora en Bellas Artes y profesora titular de la Universidad de La Laguna durante más de dos décadas, ha compaginado su práctica artística con una intensa labor docente. Su trabajo invita a cuestionar los límites entre realidad, representación y experiencia, convirtiendo la mirada en un espacio de reflexión.

Lola del Castillo en el CAAM. Ángel Medina / Cabildo de Gran Canaria

Las obras de María Jesús Pérez Vilar

María Jesús Pérez Vilar, nacida en Santander (1950) es otra de las creadoras que formaron parte de la Generación de los Setenta, el grupo de artistas que contribuyó a la renovación de los lenguajes artísticos en Canarias durante las últimas décadas del siglo XX.

Tras trasladarse a Tenerife en 1956, inició su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y la completó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. A finales de los años setenta se vinculó a la Sala Conca.

Su pintura se caracteriza por una constante investigación sobre el color y por una profunda conexión con la naturaleza. Entre la figuración y la abstracción lírica, construye paisajes que surgen de la observación, la memoria y la imaginación. La poesía, la música y la experiencia sensible del entorno alimentan una obra de gran intensidad evocadora, donde las formas, la luz y la atmósfera invitan a una contemplación abierta y personal.

María Jesús Pérez Vilar en el CAAM. Ángel Medina / Cabildo de Gran Canaria

Iluminar el silencio. Hacia una colección y un relato igualitarios permanece expuesta hasta el 18 de octubre, en la sala expositiva de Balcones 9, en el horario habitual del CAAM, de martes a sábado de 10.00 a 21.00 horas y domingo de 10.00 a 14.00 horas, con entrada libre para todos los públicos.